Dornfeld László szerint ideológia helyett tényeket rögzít az amerikai jelentés
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyarországról szóló amerikai jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a dokumentum nem politikai indíttatású, hanem tényekre épül. Dornfeld László szerint a jelentés nem ideológiai elfogultságot tükröz, hanem objektív megállapításokat tartalmaz.
Forrás: Dornfeld László Facebook-oldala
Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, amely az emberi jogi helyzetet értékeli. A dokumentum több részterületre bontva elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban – számolt be a Magyar Nemzet.
A dokumentum kiemelte, hogy
a kormány hiteles lépéseket tett a visszaélések kivizsgálása és szankcionálása érdekében.
Megállapították, hogy
a szólás- és sajtószabadságot általában tiszteletben tartják, a független média aktív és sokszínű. A jelentés pozitívan értékelte a munkavállalói jogok védelmét és a gyűlöletbeszéd elleni jogi eszközöket. Külön hangsúlyozta a kormány elkötelezettségét az antiszemitizmus elleni küzdelemben és a befogadó társadalmi környezet megőrzésében.
Ilyen az, amikor egy ország helyzetét a tények alapján, nem pedig ideológiai szemüvegen keresztül vizsgálják
– fogalmazott a jelentéssel kapcsolatosan Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aki hangsúlyozta, hogy „Bidenék ámokfutása után Trump végre újra szövetségesként kezel minket”.
Szuverenitásvédelmi Hivatal: külföldi megbízásokat teljesít több hazai közvélemény-kutató cég
Az elemző arra is rámutatott, hogy
a jelentés nagy visszhangot váltott ki a magyarországi globalisták körében, hiszen nemcsak ideológiai torzítások nélkül mutatja be a magyar helyzetet, hanem tényszerűen ismerteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját is, amely leleplezte a külföldről pénzelt befolyásoló műveleteket.
