Hazatérés
1 órája
Kiderült, mikor köszönthetjük újra itthon Kapu Tibort
A magyar kutatóűrhajós hazatárésével kapcsolatosan tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUNOR program. Kapu Tibor már jövő héten visszatér Magyarországra – tudta meg a lap.
Kapu Tibor kutatóűrhajós
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich
Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutatóűrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza – közölte a HUNOR program a lappal.
A magyar kutatóűrhajós Houstonban tölti az utolsó napokat mielőtt Budapestre érkezik.
Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra – idézte fel a cikk, amit itt olvashat el.
