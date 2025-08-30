augusztus 30., szombat

Betelt a pohár

Az ukrán civilek nekimentek a katonai toborzóknak (videó)

Az Origo cikke szerint az emberek csak „fejvadászoknak” nevezik a sorozóbizottság tagjait, akik hónapok óta kegyetlen módszerekkel vadásznak a frontra küldendő férfiakra.

Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkivi területen lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Szergej Kozlov

Újabb megrázó felvételek kerültek nyilvánosságra Ukrajnából: Csernyivciben feldühödött helyiek állták útját Zelenszkij emberrablóinak, hogy megakadályozzák, hogy egy férfit erőszakkal a frontra hurcoljanak – írja az Origo.

A hírportál cikke szerint egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy az ukrán lakosság nyíltan szembeszáll a kényszersorozókkal.

A videóért kattintson.

 

