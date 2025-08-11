Pánikol a kihagyottak koalíciója, Kijevet és Brüsszelt sem hívták meg Alaszkába

Egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén, ahol az amerikaiak és az oroszok a háború lehetséges lezárásáról tárgyalnak majd. Európának tehát nem osztanak lapot – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: Ritzau Scanpix via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét a szankciók és a nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.