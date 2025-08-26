Kiszivárgott Magyar Péterék terve – szja-emelésre készülnek

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből – írja a Magyar Nemzet. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1 millió 137 ezer ember döntő többsége – több, mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Az ígéret szép szó...

A konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index a cikkben emlékeztet, ez azt jelentené, hogy a Tisza közel 2000 milliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen.

Magyar Péter emellett a radikális áfa-csökkentést is belengette híveinek, Nemzet Hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” forgalmi adójának 5 százalékra csökkentése is elsöprő, 90 százalék feletti támogatást kapott.

Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennél kisebb arányban ugyanis csak Ukrajna EU-tagságára (58 %) voksoltak a Tisza szimpatizánsai. Ennek az oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról, és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.

Az Index birtokába került dokumentumból kiderül, hogy valóban a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.

A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálására, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.