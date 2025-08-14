47 perce
Kocsis Máté szerint Magyar Péter és a Telex álhíreket gyárt
„Magyar Péternek és a Telexnek ma is jár álhírgyártásért a zebra!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté a bejegyzésében be is mutatta a Tisza Párt és a balliberális hírportál legfrissebb „álhírgyártását”. Az üggyel kapcsolatban Dömötör Csaba is elmondta a véleményét a közösségi oldalán. Orbán Balázs úgy fogalmazott: beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel.
Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex
Kocsis Máté felidézte: az orosz hírszerző szolgálat sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszel kormányváltást akar elérni Magyarországon. A közleményben azt írták: Brüsszel felháborodott Budapest független politikáján és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni.
Kocsis Máté szerint ez nem egy történelmi felismerés az orosz titkosszolgálat részéről, hiszen Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni − írja a Magyar Nemzet.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: az MTI orosz szemléje kapóra jön a liberális Tisza-propagandának, hiszen az elmúlt napokban derült ki, hogy az ukrán titkosszolgálat összekötője, Tseber Roland Tisza-szigetet alapított, az ukrán állam ezzel is igyekszik beavatkozni a magyar választásokba.
Kínos ez a MANökennek, tudják, hogy el kell kezdeni gyorsan valami hasonló témában vádolni a Fideszt. Magyar Péter legfőbb politikai eszköze: vádolt az ellenfeled azzal, amit te magad követsz el
– mutatott rá.
Kifejtette: a liberális propaganda tehát úgy fordítja le az MTI hírét, hogy „Putyin beavatkozik a magyar választásokba”. Hogy ezt miből következtették ki, rejtély. Ismétlem, az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki. Magyar Péter Erre jön a MAN, aki már egyenesen felszólítja az orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot!
Mire, te szerencsétlen? - kérdezhetnénk. Arra, amit mindenki tud? Hogy Weberék meg akarják buktatni a jobboldali magyar kormányt, és egy bábot (téged) akarnak a helyére ültetni?
– reagált Kocsis Máté.
Dömötör Csaba: Rendben, akkor beszéljünk a külső beavatkozásokról
A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmaz: „Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben, akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével”.
Mint írja, adódik mindjárt pár égető kérdés:
- Amikor 4,5 milliárdot toltak külföldről az ellenzék kampányába, akkor hol volt ez a kórus? És hol van most, amikor még nagyobb ez az összeg?
- Amikor a Magyar Pétert támogató médiumok nagy részét külföldről tartják el, jellemzően politikában aktív szereplők, akkor hol a védelmi reflex?
- Amikor a brüsszeli csúcsvezetők Lengyelország után a magyar választásokra is megnevezik a saját kedvenc jelöltjüket, akkor hol a szuverenitás zászlós felhorkanás?
- Ha már a látszatra sem ügyelnek, amikor választási célból tartják vissza az uniós forrásokat, akkor ehhez van-e aggódó szavuk?
- Miután Brüsszelből elköltöttek 6800 milliárdnyit NGO-kra, köztül meg nem választott politikai aktivistákra, és most még növelnék is az összeget, lesz-e ez ellen tiltakozó hangorkán?
- És egyáltalán: fel akar-e tűnni a most tiltakozóknak, hogy Magyar Péter még a kistelepülési kampányrendezvényeit is olyan „civil szervezetekkel” tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek (és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek)?
- S még valami: nem találják furcsának, hogy amikor felmerült, hogy nem lehet külföldről pénzt elfogadni közéleti tevékenységekre, a Magyar Pétert toló „civilek” és „független médiumok” egy emberként kezdték kiabálni, hogy ez azonnal ellehetetlenítené a működésüket?
Dömötör Csaba bejegyzésében kiemelte: „ugyanarról a körről van szó, amelyik most külföldi beavatkozást kiált. Ha valakik, akkor ők nagyon is jól tudják, mi az. Azért, mert annak részei és eszközei. Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik, Oroszországból, a tengerentúlról vagy bármely brüsszeli szürke irodából, semmilyen külföldi beavatkozásnak nincs helye Magyarországon”.
Errefelé sohasem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik külső elvárásokból vezetik le politikájukat, mondandójukat és tetteiket. Magyar Péter pedig adhat ki bármilyen közleményt, akkor is Manfred Weberék embere és jelöltje marad. Ott voltam azon az ülésen, ahol ezt nyílt színen bejelentették. Nincs annyi ejtőernyőzés, Balaton fölött repkedés és csónakon táncikálás, ami ezt el tudná fedni
– emelte ki a politikus.
Orbán Balázs: beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel
Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel − közölte a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán, Tarjányi Péternek Az orosz titkosszolgálat jelentése alapjaiban rengetheti meg Magyarország biztonságát című nyilatkozatára reagálva.
Orbán Balázs azt írta: az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat.
Szégyen és gyalázat!
− tette hozzá.