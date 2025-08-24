Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-s autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - ismertették.

A HM felhívta a figyelmet, hogy

a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

Hozzátették: a járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.