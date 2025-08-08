3 órája
Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt
Légből kapott állításokkal és álhírekkel próbálja hitelteleníteni Magyar Péter a kormány új lakástámogatási programját, az Otthon startot – azt a kezdeményezést, amely példátlanul kedvezményes hitellel segíti az első lakásukat vásárló fiatalokat. A Tisza Párt elnöke a saját tulajdon helyett inkább a bérlakásokat javasolja, miközben ő maga jóval előnyösebb helyzetből indulhatott: gyerekként jutott hozzá egy gellérthegyi lakáshoz.
Magyar Péter
Forrás: MW
Fotó: Markovics Gábor
Sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start elnevezésű programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, akinek még nincs saját lakása, írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt elnöke a napokban több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját, és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.
Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakása volt, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.
Hamisnak bizonyult a drágulási jóslat
A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott:
2015-ben Budapesten 5,6 évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig 10 éves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani 20 százalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek.
Magyar Péter tehát már kész tényként emlegette a napokban a 20 százalékos ingatlanár-emelkedést, holott ez nemcsak most nem igaz, de ilyen változás a következő hónapokban sem várható.
Az Otthon start programmal kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője lapunknak azt mondta: nem várható jelentős mértékű áremelkedés a kedvezményes hitelprogram miatt.
Fiatalon lakáshoz jutott, most másokat bizonytalanít el
A Tisza Párt elnökének riogatása túl azon, hogy károkat okozhat az ingatlanpiac szereplőinek, elbizonytalaníthat, vagy elhamarkodott döntésre késztethet embereket, azért is rendkívül tisztességtelen, mert
ő maga – saját elmondása szerint – hihetetlen szerencsével jutott saját lakáshoz fiatalon.
A HVG-nek adott tavaly decemberi interjúban Magyar Péter felidézte gyermekkori emlékeit arról, miképp finanszírozta az életét, miután 18 évesen elköltözött otthonról.
Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, 8-10 éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. 18 éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást
– így hangzott a rendhagyó történet, majd hozzáfűzte, hogy később ezt a lakást adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni az egyetem szomszédságába.
A Magyar Nemzet írása további példákat is bemutat arra, hogyan próbálta Magyar Péter félelemkeltéssel befolyásolni az embereket.
Menczer Tamás: nem mindenki olyan szerencsés, mint te Peti!
Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában üzent az Otthon start programot támadó Magyar Péternek:
Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse!” – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Majd hozzátette:
De nem mindenki ilyen szerencsés. Sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékosos otthonteremtési programra. Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod. Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te meg be akarod csukni. Miért? Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te.