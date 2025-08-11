Otthon start kontra budai villa: Magyar Péter ellentmondásai

Menczer Tamás a közösségi oldalán ezt írta: „Egyetlen embert ismerünk, aki olyan szépen evett kisgyerekként lekváros kenyeret egy idős asszony kertjében, hogy az asszony ráíratta a budai házát.” Ez az ember Magyar Péter, aki 18 éves korában váratlanul tudta meg, hogy van egy háza.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója megjegyezte: „Micsoda szerencse. Vagy azt is mondhatnánk, így könnyű.” Hozzátette, hogy „mi, többiek nem élhetjük át azt a ‘traumát’, hogy 18 évesen az ölünkbe pottyan egy budai villa”, hiszen az átlagembernek az első lakáshoz hitelre van szüksége.

Ezért fontos a „fix 3 százalékos Otthon start program, amely olyan lehetőség, amely a rendszerváltás óta eltelt időszakban páratlan”.

Menczer Tamás felhívta a figyelmet, hogy