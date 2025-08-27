2 órája
Kocsis Máté szerint Magyar Péter számára eljött a vég kezdete
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása a Fidesz előnyét, a Tisza Párt „apadását” mérte. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált a hírre. Kocsis Szerint 2025 nyara a vég kezdete Magyar Péter számára.
Magyar Péter nagy bajban van: apad a Tisza
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Ma aztán lesz nemulass! A Magyar Péter stábjában dolgozók rég nem látott agresszióra készülhetnek a főnöküktől! Kijött ugyanis az egyik legpontosabb közvélemény-kutató intézet legfrissebb jelentése, amely jelentős erősödés után, jelenleg 8 százalékos kormánypárti előnyt mér” – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán.
Ez összevág azzal, hogy egy-két hete már a Tisza-párt propaganda méréseit intéző Publicus és IDEA Intézet is Magyar Péter jelentős gyengüléséről számolt be, és egységesen elkezdtek lehátrálni a «hatalmas Tisza-előny» dumájukról
– tette hozzá.
„2025 nyara a vég kezdete a MANöken számára”
– jegyezte meg a politikus.
Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, jelentős előnyre tett szert a Tiszával szembenMutatjuk, hogy nézne ki a parlament, ha most lennének a választások.
Úgy látszik, az egyre fogyatkozó szektán kívül annyira nem díjazták a magyarok a két hónapos nyaralászást, az állandó magamutogatást, a rengeteg hazugságot és fröcsögést, az ukránpárti megnyilvánulásokat, a magyar szuverenitás »kicsi részéről lemondást«, amit Péterünk egy elhallgatott brüsszeli találkozója után dobott be, minden bizonnyal Weber elvtárs kérésére
– fogalmazott.
„Lassan véget érnek a mézeshetek Magyar Péter és választók között, mára egyre többen ismerik fel, hogy ki is ez az ember, hogy egy megbízhatatlan, forrófejű pojácára talán mégsem kellene az országot rábízni”
– írta Kocsis Máté, aki emlékeztetett: a nagy ígérgetések fedezésére Magyar Péterék 22 és 33 százalékos Tisza-adót vezetnének be, ami a párt gazdasági munkacsoportjának anyagából derült ki. Magyar Péter persze ezt is letagadta, mint mindent, ami kiszivárgott róluk és kellemetlen volt – tette hozzá.
Szóval zuhan össze az agresszív MANöken pártja: jelöltek sehol, szakemberek sehol, a számaik romlanak, csak a nagy, üres dumái maradnak, és a valóság, ami szembejön. A munkatársai meg retteghetnek, ma nagyon dühös lesz a pojáca, le fogja őket »büdösözni«, »tehetségtelenezni«, »agyhalottazni«, csak ahogy szokta. Ő ugyanis nem lehet soha hibás, hiszen ő a MAN
– zárta bejegyzését Kocsis Máté.
Menczer Tamás: A Tisza Párt szakértője, Raskó György is elismerte, hogy bajban vannak
„Hoppá! Tisza Párt szakértője, Raskó György is elismerte, hogy bajban vannak, «megtorpant» a Tisza” – reagált a közvélemény-kutatás eredményére a közösségi oldalán Menczer Tamás.
Vagyis elismerte, hogy a Nézőpont friss számai a jelentős Fidesz-előnyről igazak. Raskó szerint a Tisza problémáinak okai »nem tartoznak« a nyilvánosságra
– mutaott rá.
Csak nem?! Vége van, Kicsi?
– zárta posztját a politikus.