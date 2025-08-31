28 perce
Médiaszövetség: bűnözőként kezelné az újságírókat a Tisza Párt
„Különösen felháborító, hogy a pártvezér éppen azt a nemrégiben életbe lépett, a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító törvénymódosítást törölné el, amely kizárja, hogy börtönnel fenyegessenek újságírókat a hivatásuk gyakorlása miatt” – fogalmazott a szervezet.
Magyar Péter
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Havran Zoltán
„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – írta a Magyar Nemzet megkeresésére a szövetség, amelyet Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos, botrányos kijelentései miatt keresett meg a lap.
A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy
a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására.
A szervezet kiemelte, hogy
a szövetség megalakulása óta küzd a sajtó szabadságáért és az újságírók jogainak biztosításáért.
