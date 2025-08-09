Menczer Tamás: a Tisza háborúba küldené meghalni a magyar katonákat

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán egy videóban két rövid bejátszás összehasonlításával bemutatta

Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásos nyilatkozatait.

A Tisza Párt tábornoka ilyen amikor hazudik – kezdi Menczer.

„Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz-ukrán háborúba magyar katonákat küldenének”– állította Ruszin-Szendi Romulusz.

A kormánypárti politikus a második videó előtt pedig rátért arra, hogy ilyen, amikor a tiszás tábornok igazat mond.

„Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.” – állította az egykori vezérkari főnök.

Menczer szerint ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni.

– Mi azonban minderre nemet mondunk – húzta alá Menczer Tamás.