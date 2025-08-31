Menczer Tamás: Magyar Péter hazudik és átver

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint

Magyar Péter hazudik és átver, és egész életében ezt csinálta.

„Mindent megígér, aztán jön a feketeleves. Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta. Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.

Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.

A »választás után mindent lehet«. Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk. Vége van, Kicsi” – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.