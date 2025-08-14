3 órája
Menczer: Magyar Péternek csak saját maga számít (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke is megkapja majd válaszát a magyar emberektől jövő áprilisban.
„Az ellenzéki, baloldali liberális vezetők és politikusok időről időre lenézik az én politikai közösségemet és az ahhoz tartozókat” – mutatott rá Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött videójában, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett:
mindig meg is kapják méltó büntetésüket a választáson.
Súlyos kérdést tett fel legfrissebb videójában Menczer Tamás
Szerinte az, hogy Magyar Péter lenézi a másik embert, az nem újdonság. Emlékeztetett: még a saját támogatóit is lenézi. „Büdösnek, meg k.csögnek, meg idiótának, már elnézést, meg agyhalottnak, meg ki tudja még mi mindennek nézi még a saját támogatóit is. Hát még a saját családját se vette semmibe. És csak ártott nekik” – sorolta. Menczer Tamás rámutatott:
Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga fontos számára, meg a gazdái. Ő is megkapja a választ a magyar emberektől jövő áprilisban.