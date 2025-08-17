augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brüsszel bábkormányt szeretne

1 órája

Menczer Tamás üzent: a magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon (videó)

Címkék#politikatörténet#bábkormány#Magyar Péter

Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy Manfred Weber elmondta, milyen szándékai vannak Magyar Péterrel kapcsolatban. A politikus a poszthoz egy rövid videót is mellékelt.

MW
Menczer Tamás üzent: a magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon (videó)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke

Forrás: AFP

Fotó: ATTILA KISBENEDEK

Magyar Péter szerint „alaptalan”, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt szeretne látni Magyarország élén – emlékeztetett erre a közösségi oldalára feltöltött videójához írt szövegében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM

Menczer Tamás azonban ezzel ellentétben így vélekedik: 

Itt az igazság. Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar: Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt. De a magyarok ebből nem kérnek! A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon. A magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják.

A Tisza Pártra és Magyar Péterre ugyanez vár: „A magyar politikatörténet szemétdombjára kerülnek, szellemi elődeik, az SZDSZ és a Momentum mellé. Április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak.” – zárja bejegyzést a kormánypárti politikus.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu