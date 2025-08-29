Nagy István: ösztönöz és tudást közvetít a Mészáros Alapítvány

Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például a lifelong learning, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása, vagy a betegségek lelki háttere. De hiszem, hogy az előadások, kerekasztal-beszélgetések nemcsak atudomány, hanem a mindennapi élet szempontjából is kulcsfontosságúak, mert új irányokat mutathatnak, amelyek inspirálhatják a fiatalokat a saját útjuk megtalálásában