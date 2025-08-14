Orbán Viktor: bármekkora legyen is a brüsszeli nyomás, Magyarország nem lesz bevándorlóország! (videó)

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjújának egy, a migrációval foglalkozó részletét osztotta meg követőivel.

Bármekkora legyen is a brüsszeli nyomás, Magyarország nem lesz bevándorlóország – emelte ki a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójában. Orbán Viktor szerint a nyugati vezetők a bevándorlást választották, nekik azonban már egészen más életük van.

Az interjúban felidézi, hogy

a bevándorlást választó országok ma már másak: az utcákon nincs közbiztonság, folyamatos a terrorfenyegetés.

Ezek mellett fontos azt is látni a miniszterelnök szerint, hogy elképesztő gazdasági terheket is jelentenek a bevándorlók. Végső soron az látszik, hogy teljesen más kulturális és etnikai összetételű társadalmak lettek ezek az országok mára – fogalmazott Orbán Viktor.