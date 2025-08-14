augusztus 14., csütörtök

Családpolitika

A kormányfő szerint ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet

Orbán Viktor szerint a válás a családok legnagyobb veszélye, a gyermekvállalás pedig a nemzeti jövő alapja, ezért a kormány célzottan támogatja a családokat.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjújában a magyar családpolitika eredményeiről, a gyermekvállalás közösségi jelentőségéről és a nemzeti jövő zálogáról beszélt – írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök kiemelte: a válás a családokra leselkedő legnagyobb veszély, ezért a kormány adókedvezményekkel és célzott támogatásokkal erősíti a családokat.

Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet

– fogalmazott.

A kormányfő szerint a magyar családpolitikai döntések hamarosan a demográfiai adatokban is megmutatkoznak majd. Arra a kérdésre, hogy hogyan fog kinézni Magyarország 15 vagy 20 év múlva, Orbán Viktor azt mondta:

Nagyszerű lesz és gazdag. Ez az én programom. Tegyük újra naggyá Magyarországot.

További részletekért kattintson.

 

