Orbán Viktor: végig a jó oldalon álltunk

Orbán Viktor arra utalt, hogy

Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán.

A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

A miniszterelnök beszélt Ukrajnáról és az Otthon start programról is – az ezzel kapcsolatos részleteket ide kattintva olvashatja el.