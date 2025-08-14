Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke egy bürokrata, akit én fizetek

„Ha van egy tízmilliós ország, és bal oldalon Berlin van, vagyis a németek, jobb oldalon Moszkva, az oroszok, délen pedig Konstantinápoly, vagyis Isztambul és a törökök, és te pontosan ennek a közepén élsz, mindig veszélyben élsz, és ezt tudod” – idézte Orbán Viktor szavait a Magyar Nemzet.

Politikusként mindig tisztában kell lenni azzal, hogy ennek az országnak a vezetése erős koncentrációt és tudatosságot igényel azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. Ez a normális élet

– mondta a kormányfő, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy „most két okból is különösen veszélyes időket élünk”.

Az első Ukrajna. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, és Ukrajna szomszédos országunk. Ha háború dúl a szomszédos országban, az mindig különleges veszélyt jelent. Ráadásul ez a háború nem csak Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti proxy háború, és ők a Nyugathoz tartoznak. Tehát egyre veszélyesebbé válik a helyzet, ez az egyik dolog.

A miniszterelnök hozzátette:

A másik veszély Brüsszelből jön. Tizenöt évvel ezelőtt még nem így volt, de most egyszerűen így van, ez egyértelmű. Brüsszelben szeretnének létrehozni egyfajta birodalmat, az Egyesült Európai Államokat. Vannak országok, amelyek ezt szeretnék, és vannak, amelyek nem.

Orbán Viktor kiemelte:

„Mi szuverenisták vagyunk. Nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, az új birodalom központját, amely meghatározza, hogyan kell élnünk itt, Magyarországon. Szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk. Tehát egyrészt ott van a brüsszeli kihívás, az Európai Unió szuperhatalma, másrészt pedig közvetlen háborús veszély fenyeget minket Ukrajnából, amely a Nyugat és Oroszország közötti háború színtere. Ez a helyzet, amelyben élünk”

– fogalmazott a miniszterelnök a beszélgetés során.