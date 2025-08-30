augusztus 30., szombat

Rogán Antal: a Tisza Párt céljai a brüsszeli terveknek és elvárásoknak felelnek meg

Rogán Antal a tihanyi Tranzit Fesztiválon tartott előadásában értékelte a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szót ejtett az Otthon Start programról, a családtámogatásokról, valamint a Tisza Párt adóterveiről is.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban címmel tart előadást a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

A magyar kormány 2022 óta azzal az óriási kihívással néz szembe, hogy itt van a szomszédunkban egy háború – fogalmazott Rogán Antal a tihanyi Tranzit Fesztiválon a magyar gazdaságról szóló előadásában – írja a Magyar Nemzet. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jelezte, hogy az EU vezetése a háborúra a bevonódással válaszolt.

Mi azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, hanem békére van szükség

– tette hozzá.

A tárcavezető jelezte, hogy többek között 6400 milliárd forint pluszt kellett hazánknak energiára költenie, az elhibázott szankciós politika miatt pedig 1000 milliárd forint körül van a magyar gazdaság kiesése.

Magyarország több mint 9000 milliárd forintot fizetett ki a háborúba való bevonódás miatt. Ez a háború minden magyar családnak 2,3 millió forintjába került – ismertette.

Európában egyedülálló az Otthon Start program

Rogán szerint az EU nem a békére törekszik, hanem azt akarják, hogy a háború Ukrajna győzelmével végződjön. Emiatt a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni. Úgy véli, hogy ebben a helyzetben a reális kitörési pontokat kellett megkeresni, amihez hazánknak megvan az ereje, hogy a magyar gazdaság és a családok gyarapodni tudjanak. Mint mondta, a lakáshoz jutás az a szegmens, amivel egyszerre segítik az építőipart és a magyar családokat is.

Az európai mainstream világképébe nem illeszkedik bele, hogy valakinek saját tulajdona legyen, hanem bérlakásban éljen

– jegyezte meg.

Ismertette, hogy a saját lakásban élők aránya 2010 és 2024 között Magyarországon nőtt, miközben több uniós országban csökkent. Jelezte, hogy a Brüsszel barát kormányok azonnal felfüggesztik a lakáshoz jutást célzó programokat. Emlékeztetett, hogy ez történt hazánkban is, amikor a Medgyessy-kormány eltörölte a lakásprogramot.

Az Otthon Start program kapcsán Rogán Antal kiemelte, hogy egy kiszámítható, biztosan tervezhető jövőt jelent, hogy a magyar emberek eldönthessék, milyen lakást szerezzenek be és milyen terhet vállaljanak.

Ennél kedvezőbb konstrukció egyetlen európai országban sem létezik

– tette hozzá.

Mint jelezte, a különböző családtámogatási konstrukciók jól kombinálhatóak más lakástámogatási programokkal. Mivel megszabták a négyzetméter árakat, így az erős felső korlátot jelent a drágulás ellen.

Nem várható jelentős mértékű változás

– jegyezte meg a lakásárak növekedését firtató kritikák kapcsán.

A Tisza párt Brüsszelhez alkalmazkodik

A miniszter a rezsicsökkentésről elmondta, hogy Brüsszelben nem szeretik a támogatott energiaárakat sem. Azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, ott felszámolják a támogatásokat. Ha Magyarországon Brüsszel-barát kormány lenne, akkor nem lenne rezsicsökkentés.

A magyar családok szempontjából óriási jelentőségű, hogy megmarad-e a rezsicsökkentett ár

– tette hozzá.

Rogán Antal ismertette, hogy a családtámogatások mértéke 2010 óta a négyszeresére nőttek. Eközben a brüsszeli logikában családpolitika nincs, csak szociálpolitika.

Mi egyszerre gondolkodunk családpolitikában és a munkát terhelő adók csökkentésében

– jegyezte meg.

A foglalkoztatás kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy a foglalkoztatási ráta hazánkban jelentősen emelkedett, miközben más európai országokban a ráta lefelé halad. Leszögezte, hogy a brüsszeli szociálpolitikának az a lényege, hogy nem többen fognak dolgozni, hanem kevesebben.

Ismertette, hogy a kormány által bevezetett, gyermekek után járó adókedvezmény 2026-ig teljesen megduplázódik.

Azok a tervek, amik a Tisza Párt részéről kiszivárogtak, megfelelnek a brüsszeli terveknek és elvárásoknak

– szögezte le Rogán Antal.

A teljes cikket itt olvashatja el.

 

