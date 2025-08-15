Az ukrán ombudsman jelentést adott ki Sebestyén József haláláról

A hivatal szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították; június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet; június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvos szakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek. A közlés nem tér ki arra, hogy az ombudsman hivatala meghallgatta-e a családot, betekintett-e a kórházi dokumentációba, illetve megvizsgálta-e a június 18. és 24. közötti időszakot.

A válasz a védelmi minisztérium és az igazságügyi orvos szakértő megállapításaira hivatkozik

– áll a cikkben, amit itt tud elolvasni.