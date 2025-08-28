11 perce
Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek üzent
Hagyják abba a provokálásunkat – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, durván beleszállt az ukrán külügyminiszter hazánkba, a magyarokat fenyegetve - írta a Magyar Nemzet
Mint ismert, válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe – jelentette be Szijjártó Péter. Az ukrán külügyminiszter szinte azonnal válaszolt a magyar külügyminiszternek, és fenyegetőzve úgy fogalmazott:
Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni.
Szijjártó Péter Szibiha fenyegetésére válaszolva azt írta közösségi oldalán:
Ez nem a mi háborúnk! Mi nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk el, és nem veszünk részt benne. Hagyják abba a provokálásunkat, ne veszélyeztessék az energiabiztonságunkat, és ne próbáljanak meg belerángatni minket az önök háborújába!
