Beavatkozási kísérletek

Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat Közép-Európában

Címkék#békepárti#Brüsszel#Közép-Európában#Szijjártó Péter

A tárcavezető a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában, Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Szijjártó Péter arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy  „a felmérések, melyek szerint a »szlovákok már csak a forradalomban bíznak«, Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei”.

A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni, ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai-orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.

Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon

– hangsúlyozta.

Ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató, külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben

– tette hozzá.

„Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Duric szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására” – húzta alá.

