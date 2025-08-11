Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump–Putyin-csúcsról

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy az amerikai és az orosz elnök e heti találkozójának jelentősége "még a Holdról is látszik", így a napokban „minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben”.

Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket

− tájékoztatott.

"Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára"

− húzta alá.

„Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről” − folytatta.