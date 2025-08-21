57 perce
Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszolt a kérdésre – frissül
A külgazdasági és külügyminiszter a vendége a Harcosok órája csütörtöki műsorának. Szijjártó Péter már nem először leplezi le az álhíreket a Harcosok órájában.A tárcavezető a műsorban arra a kérésre is válaszolt, hogy Budapest adhat-e otthont Moszkva és Kijev tárgyalásának, valamint arról is beszélt, hogy kik jelentik a legnagyobb veszélyt a békefolyamatra.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Cikkünk az élő közvetítés videója alatt frissül
Budapesten rendezik az ukrán–orosz csúcstalálkozót és Magyarországra utazhat az amerikai elnök is? Ezekre a kérdésekre is válaszol a tárcavezető a Harcosok órájában.
Hőzöngeni és lázítani az ország különböző pontjain, hogyha valaki ezt mondjuk érdemi munkának tekinti, akkor valószínűleg nem ugyanabban a malomban örülünk. Én csak egyetlen egy kérdést tennék fel, hogyha szükséges ebben a tekintetben a nyilatkozó félnek, hogy eddig milyen produktumot tett tőle az asztalra úgy összességében
– idézte a Magyar Nemzet Szijjártó Péter válaszát Magyar Péternek arra a felvetésére, hogy bedobta minden miniszter a törölközőt.
A tárcavezető úgy fogalmazott a műsor elején a találkozóval kapcsolatban:
Minden egyes ilyen hír felreppenésének oka van. Csak akkor lehet ilyen híresztelést terjeszteni, ha abban van igazság.
És ugye az kétségtelen, hogy Budapest hihető. Több okból is. Egyrészt három nappal a háború kitörése után telefonon beszéltem Lavrov külügyminiszter kollégával és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. És mindkettőjüknek elmondtam, hogy Magyarország szeretne békét, mielőbb szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen 3 nappal utána, most 3 és fél évvel vagyunk
– tette hozzá.
És felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek. Ezt ők megköszönték. Én azóta még egyszer hoztam ezt szóba, és mondtam nekik, hogy az ajánlatunk mindaddig áll, amíg arra szükség van
– húzta alá Szijjártó Péter.
Putyin–Zelenszkij-csúcs: az osztrák sajtó szerint is Budapesten tarthatjákMagyarország fővárosa kerülhet a középpontba.
Leszögezte: nyilvánvalóan ez egy oka lehet annak, hogy Budapest mindig felmerül.
A másik ennél talán még fontosabb ok az, hogy nagyon kevés olyan országban, mondjuk úgy, hogy a nyugati féltekén, vagy a nyugatinak tekintett világrészben, amely az elmúlt három és fél évben fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is. Én most nem ismerek olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformaképpen tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is. Tehát nyilvánvalóan az a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, ami megvan az Egyesült Államok és Oroszország irányába is. Ez kizárólag Magyarország sajátja ma Európában. Ez azt gondolom, egy óriási teljesítmény, mert mindez egy óriási nyomásgyakorlás ellenére jött létre, hiszen mi három és fél éve mondjuk, hogy a háború lezárásához a diplomáciai csatornák nyitva tartására van szükség, és Magyarország képes volt arra, hogy Oroszországgal úgy tartsa fenn a diplomáciai csatornákat, hogy közben az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök között egy baráti viszony van. És a harmadik az meg egy nagyon egyszerű ok szerintem. Budapest egy jó hely, Magyarország jó hely, ezt mindenki tudja. Tegnap újabb bizonyítékát adtuk neki, tehát ez lehet az oka annak, hogy Budapest általában ilyen kérdésekben felmerül, ha szükség van ránk, mi állunk rendelkezésre
– fejtette ki a tárcavezető.
„Ha kell, itt vagyunk bármikor, biztosítjuk a megfelelően tisztességes, biztonságos körülményeket egy ilyen béketárgyaláshoz örülünk, hogyha hozzájárulhatunk a béketörekvések sikeréhez”
– közölte.
A Bloomberg, egy jól ismert hírügynökség írta azt, hogy Trump Orbán Viktort is felhívta, és még a témát is tudja, vagy tudni véli a Bloomberg, próbálta meggyőzni az amerikai elnök ezek a cikkek szerint a magyar miniszterelnököt, hogy támogassa Magyarország Ukrajna uniós csatlakozását. Álhír vagy valóság – tette fel a kérdést Németh Balázs.
Ugye vannak ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek. Általában az angolszász vagy nyugat-európai világban működnek ezek. Ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek önmagukat általában valami fajta morális magasságként szokták beállítani. Mindenfajta gond nélkül oktatnak ki, minősítenek, áraznak be politikákat, politikusokat, és mintegy ilyen kinyilatkoztatásként, ilyen önmagától eredő igazságként állítanak be általuk vélelmezett folyamatokat, politikákat, politikusokat. Na most a Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba
– válaszolta Szijjártó Péter.
Tehát szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont. Na most ehhez képest nemcsak a téma nem került elő
– hangsúlyozta a miniszter.
„Nem volt ilyen telefonbeszélgetés. Tehát itt a Bloomberg meg az összes állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökségek, médiumok, azok egy olyan telefonbeszélgetésről írnak tényszerűen szinte szó szerinti jegyzőkönyveddel közölve, amilyen telefonbeszélgetés nem volt. Most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ezek után ezek a nemzetközi hírügynökségek a saját hitelességüket hogy fogják fenntartani, vagy hogyan állíthatnak majd be, vagy hogyan állíthatnak tényeket a következő időszakban bármilyen kérdésről, amikor nem az, hogy nem találnak el témát, vagy nem találják el a hangsúlyt, kicsit kiszínezik, hanem olyan dologról írnak hosszú részleteiben, ami nem történt meg” – mondta.
Szijjártó Péter: az Európai Bizottság hallgat, ez beszédes (videó)
A műsorban elhangzott: Az a poén, vagy az is poén, hogy a Bloomberg levezette, de lehet, hogy ez már csak a Bloomberg következménye volt a magyar sajtóban, hogy Orbán Viktor azért rakott föl a Facebookra egy bejegyzést, amelynek az egyik pontja az volt, hogy Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, mert biztonsági szempontból nekik nem garancia az uniós tagság, minket viszont tönkretesz, hogy ez a következménye már a Trumpos telefonbeszélgetésnek. Sőt, volt még egy lépés, a magyar sajtóban az is megjelent, hogy később levette ezt a Facebook-posztot a miniszterelnök, de ez sem történt meg.
Szijjártó Péter szerint úgy van igazán értelme vizsgálni a hétfői vagy kedd hajnali eseményeket, hogyha azokat együtt vizsgáljuk a múlt pénteki eseményekkel. Tehát alaszkai csúcstalálkozó és washingtoni találkozó együtt.
Én azt gondolom, hogy az alaszkai csúcstalálkozó egy óriási siker. Egy óriási siker
– mondta.
Egyrészt azért, mert létrejött, másrészt pedig azért, ahogyan létrejött. Tehát én azt gondolom, hogy a világ vezető szuperhatalmai közül kettőnek az elnöke, hogyha találkozik, az mindig jó hír, mert a feszültségek feloldására, kibeszélésére és a feszültségek következményeinek csökkentésére nincsen jobb lehetőség annál, mintha a két első számú vezető találkozik. Én azt gondolom, hogy az alaszkai csúcstalálkozó az elmúlt három és fél esztendő legreménykeltőbb eseménye volt. És nemcsak azért, mert megtörtént, hanem ahogyan megtörtént, és ahogyan aztán arról a két elnök beszélt
– tette hozzá.
Szerintem a két elnök alaszkai csúcstalálkozója és az azt követő sajtótájékoztató jelentős mértékben csökkentette egy harmadik világháború esetleges kitörésének kockázatát. Jelentős mértékben csökkentette
– mutatott rá a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit
Nem tüntette el, de jelentős mértékben csökkentette. És én azt gondolom, hogy erre az Alaszkában megindult békefolyamatra a legnagyobb veszélyt és a legnagyobb kockázatot az európai háborúpárti politikusok jelentik
– emelte ki.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a politika tapasztalati műfaj hosszú és rövid távon egyaránt.
„És az elmúlt három és fél év tapasztalata azt mondatja velünk, hogy amikor már nagyon közel voltunk egyszer ahhoz, hogy egy megállapodással békét lehessen teremteni az oroszok és az ukránok között, akkor azt az európai háborúpárti politikusok verték szét. Mert emlékezzünk az isztambuli tárgyalásokra 2022 tavaszán, áprilisában. Amikor nagyon közel került egymáshoz az orosz és az ukrán fél abban a tekintetben, hogy megállapodást kössenek. Szöveg is volt. Nagyon közel volt az aláíráshoz” – mondta.
„És akkor az európai háborúpárti vezetők gyakorlatilag megtiltották Zelenszkijnek, hogy ezt a megállapodást aláírja. Zelenszkijnek és az ukránoknak tovább kellett harcolni. És hogyha az isztambuli folyamatot, az isztambuli békemegállapodást az európai háborúpárti politikusok egyszer már megfúrták, akkor szerintem jogos a félelem attól, hogy az alaszkai békefolyamat esetében is hasonlóképpen akarnak eljárni, magyarul akadályozni akarják, vagy meg akarják fúrni az alaszkai békefolyamatot is”
– közölte.
Hozzátette:
Én remélem, hogy nem lesznek rá képesek. Én azt remélem, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin végig tudja vinni a békemegállapodáshoz vezető folyamatot, mert nekünk és velünk együtt szerintem az egész világnak ez az érdeke.
Hozzátette, hogy sok nyugati fejben úgy áll a helyzet, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, az egyben egy biztonsági garanciát is jelent”.
Az Európai Unió nem arról szól, az nem egy katonai szövetség. Szóval amit tudunk biztosan, az az, hogy elindult egy közös munka annak érdekében, hogy ezeket az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett biztonsági garanciákat kidolgozzák. Ez nem rövid és nem egyszerű munka a természeténél fogva és annál fogva, hogy ilyen még soha nem volt
– jelentette ki a miniszter.
Egy dolgot viszont biztosan tudunk. Az európai uniós tagság semmifajta biztonsági garanciát nem kínál, hiszen az Európai Unió nem biztonsági szervezet. Az Európai Unió nem katonai szervezet. Ráadásul, hogyha az Európai Unió jövőbeni létezését akarja bárki kockáztatni, akkor be kell nyomni az ukránokat az Európai Unióba és meg is van. Miért? Mert Ukrajna belépése az Európai Unióba, gyakorlatilag az Európai Unió jövőjét teszi alapvetően kockára. Mert biztonsági, politikai, gazdasági, pénzügyi, mezőgazdasági, stb. szempontból az ukránok európai uniós tagsága az gyakorlatilag elviselhetetlen terhet és beláthatatlan következményeket jelentene az Európai Unió számára
– mutatott rá a tárcavezető. Kiemelte:
„Az Európai Unió végleges elgyengüléséhez vezetne az, hogyha az ukránokat benyomnák az Európai Unióba. Tehát nemhogy biztonsági garanciákat nem tudna adni az Európai Unió, hanem lehet, hogy már összességében semmit nem tudna nyújtani senki”.
A Harcosok Órájában ezután arról volt szó, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnep, lementek a programok, teljesen rendben, sokan voltak a rakparton. Vastaps és ováció volt a rakparton, nem az, hogy valakik oda szerveztek volna a kormányt kritizáló kiabálást. Szerintem mindazok számára, akik nézték a tegnapi tűzijátékot, főleg élőben, egy örök életre szóló emléket és élményt jelenthetett mindez – húzta alá Németh Balázs.
„De aki ezt a jelenetet láthatta, ahogy a Szent Korona kereszté alakul és szinte úgy érezted, hogy ott van előtted, meg tudod fogni néhány méterrel, az soha nem felejti ezt a pillanatot, és azt hiszem, hogy ez a tegnapi nap is méltóképpen mutatta meg, hogy itt egy ezeréves államisággal rendelkező keresztény nemzetről, keresztény országról van szó, amely joggal büszke magára, joggal büszke a létezésére, joggal büszke a teljesítményére és joggal reménykedő a jövőjét tekintve.
És szerintem ez a tegnapi nap is zárójelbe tett és hogy is mondjam, jelentéktelenné minősített minden olyan kisstílű, a magyarok önbizalmát megtépázni akaró, merjünk kicsik lenni és szégyenkezzünk típusú hozzáállást propagáló mozgalmat vagy erőfeszítést, amiket itt azért az elmúlt napokban vagy hetekben láthattunk
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.