Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat (videó)

Ukrajna és Brüsszel Tisza-kormányt akar

Németh Balázs ezután rátért a magyar–ukrán viszonyra. Emlékeztetett: az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak a korábbi vezetője írt egy véleménycikket, amelyet majdhogynem hivatalos álláspontnak is tekintenek sokan. Ebben úgy fogalmazott: Orbán Viktor egy orosz kém. Jobban teszi, hogyha elmenekül, mert hamarosan jön a kormányváltás Magyarországon, ami megoldja majd Ukrajna problémáit. Nem jó irányba mutatnak az ukrán–magyar viszony friss fejleményei – állapította meg.

Szijjártó Péter úgy reagált:

Szerintem beszéljünk nagyon egyszerűen és világosan erről a kérdésről. Ma az ukrán külpolitikai, politikai törekvések közül az egyik legfontosabb kijevi törekvés az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza nyerje a parlamenti választást. Ma Kijev egyik legfontosabb erőfeszítése arra irányul, hogy a jövő évi parlamenti választás után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Mert Kijevben pontosan tudják, hogy ha Magyarországon nem nemzeti kormány lesz, hogy ha Magyarországon nem Orbán Viktor fog kormányozni nemzeti érdek alapján, hanem egy brüsszeli bábkormány lép hivatalba, akkor az a brüsszeli bábkormány azonnal beengedi Ukrajnát az Európai Unióba, azonnal megváltoztatja a fegyver- és pénzszállításra való politikát, azonnal fegyvereket és pénzt küld Kijevbe, azonnal önsorsrontó módon inkább háromszor-négyszer-ötször annyiért vesz majd energiát és sokkal bizonytalanabb módon, mint a jelenlegi helyzetben, tehát Ukrajna európai uniós csatlakozásának utolsó akadályát, vagyis Orbán Viktor kormányát Kijev el akarja takarítani az útból.

És ezért ma Ukrajna, az ukrán kormány, Kijev, az ukrán politikai törekvések hegye az Budapest felé irányul, és ez a hegy arra mutat, hogy Orbán Viktort és a kormányát ki kell lökni a következő parlamenti választáson a hivatalából. Látszik, hogy ebbe komoly erőforrásokat tesznek. Tehát Magyarországon elkezdtek beépülni azokra a pontokra, ahol a politika meghatározásához szükséges hangulat kialakítása zajlik. Elkezdtek beépülni a szakértői világba, hát láthatjuk, hallhatjuk a szakértőket, amint arról beszélnek, hogy mennyire jó lenne Ukrajna európai uniós tagsága, mennyire nagy baj, hogy Magyarország ezt gátolja. Beépültek a politikába is, hiszen látjuk, politikai szereplők érvelnek Ukrajna mellett, politikai szereplők akarják azt, hogy Ukrajna európai uniós tag legyen. Politikai szereplők próbálták elhitelteleníteni a véleménynyilvánító szavazást, a Voks 2025-öt Ukrajna vonatkozásában, tehát az ukránok elkezdték a beépülést. És az ukránok egyik legfontosabb célkitűzése ma az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök a következő időszakban – szemléltette a miniszter.

Tehát a helyzet ma az, hogyha azt a kérdést tesszük fel, mi Kijev, mi Ukrajna legfontosabb politikai célja jelenleg a külpolitikában, akkor az az, hogy minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomba segítsék a következő parlamenti választáson. Erről szól a dolog.

Németh Balázs ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy Rácz András történész, akinek a miniszterelnök is üzent valamelyik Harcosa Klubja-üzenetben, aki nagy-nagy támogatója Ukrajnának és a liberális médiának egyik fontos szereplője, azzal a Tseber Rolanddal találkozott Kijevben, és nagyon büszkén posztolták ezt, akit Magyarországról nemzetbiztonsági okokból, kémgyanús tevékenység miatt ki kellett tiltani. Ez ugyanaz a Tseber Roland, ha még egyszer rápillantunk erre a honlapra, ugyanaz a Tseber Roland, aki megalapította Kárpátalján az első Tisza-szigetet. A másik megjegyzés pedig, ami itt eszembe jutott, hogy teljesen nyíltan kijelentette Brüsszel, hogy ők kormányváltást akarnak. Szijjártó Péter hozzáfűzte:

Pontról pontra, vagy ahogy Nógrádi tanár úr szokta mondani, egy. Először is ez a Tseber nevű ember, akivel ezek szerint ez a szakértő, akit említettél, találkozott, ő a magyarellenes ukrán politika kialakításának és végrehajtásának egyik fontos szereplője. Magyarországra nemzetbiztonsági kockázatot jelent, egy magyarellenes politika kiszolgálója. Innentől kezdve veszélyes az, amikor Magyar Péter testvérének nevezi ezt a jóembert, és mondjuk feltűnően mutatkozik vele. Egy. Kettő. Maradjunk a tanár úrnál. Ami az orosz hírszerző, vagy nem tudom, milyen szolgálatnak a tegnapi jelentését illeti. Hát, amikor elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy azért már semmi nem a régi, hiszen az embernek az orosz titkosszolgálatról van egy olyanfajta, hát hogy is mondjam, elképzelése, vagy képzete, vagy illúziója, hogy ez aztán a világ egyik legerősebb, legfifikásabb, legsérósabb szervezete. Ehhez képest most kijönnek egy olyan jelentéssel, amit mindenki tud.

A tárcavezető így folytatta:

És akkor ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerzői jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok! – ahogy mondani szokták.

A helyzet az, hogy itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt, ezt mindenki látja, ezt az is látja, aki nem foglalkozik politikával. Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, egy a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit körülbelül nem tudom, hány éve tudunk

– mondta.

Ahogy ugye ott Brüsszelben a Manfred Weber szokta mondani, tehát szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Na most rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik – hangsúlyozta.

Manfred Weber a saját közösségi felületein a minap közzétett egy videót. Először saját magát mutatja, aztán megtapsolja Ursula von der Leyen, és utána pedig Budapesten pózol Magyar Péterrel, Magyarország új arcával. Durva – hangzott el a műsorban.

Emberrablások Ukrajnában

A miniszter szerint nagyon durva, hogy ma Európa szívében megtörténhet az, hogy egy országban brutális, drámai módon zajlik egy utcai embervadászat, hogy embereket földre visznek, betuszkolnak mikrobuszokba, elvisznek ismeretlen helyre, megverik őket, van, aki ebbe bele is hal, aki nem hal bele, az frontvonalba kerül, most gondoljunk bele! Úgy fogalmazott:

Gondoljunk bele! Hogyha ilyen képeket kapnánk mondjuk valamely afrikai országból, nem megbántva egyiket sem, az Európai Unió másnap nyilatkozatot szövegezne, hogy ez felháborító, ezt nem lehet, és minden támogatást le kell állítani az adott országnak, ami majd akkor indul újra, hogyha fölszámolják azt. Ehhez képest itt van egy ország Európa szívében, ahol nyílt utcai embervadászat zajlik, és ezt az országot be akarják hozni az Európai Unióba, mondván, hogy hát ott minden rendben van, hát ez egy olyan ország, ami aztán már minden jogállamisági feltételt teljesít

Minket meg a jogállamiság miatt akarnak ugye deresre húzni. De itt történt valami önleleplező szerintem. Ugye 10 éve, 10 éve zajlik a magyarellenes törvényalkotás Ukrajnában. Tíz éve kezdték el a kárpátaljai magyar közösség jogait folyamatosan csorbítani különböző jogszabályokkal, amelyek alapvetően az anyanyelvhasználat korlátozását jelentik gyakorlatilag hétről hétre. Amikor az európai politikusok minden héten, mintha ez úgy lenne, fölteszik a kérdést, hogy de mit szeretnénk ebben az ügyben, akkor mindig világosan mondjuk, hogy gyerekek, mi semmi extrát nem kérünk, csak annyit, hogy egyetlenegy jogszabállyal állítsák helyre a 2015-ös állapotot és adják vissza a jogaikat a magyar nemzeti közösségnek, magyarul csinálják vissza úgy, ahogy volt. Pont. Ó, hát azt nem lehet! Itt volt az elmúlt 2-3 hétben a botrány Ukrajnában, ahol egy törvénnyel a korrupcióellenes szervezeteket berakták gyorsan Zelenszkij alá, hogy nehogy baj legyen. Az Európai Unióban hatalmas felháborodás volt, és rákényszerítették Zelenszkijt arra, hogy egy törvénymódosítással állítsa helyre ugyanazt az állapotot, ami volt korábban. Tehát itt meg lehetett csinálni, a kisebbségi jogok ügyében nem lehet megcsinálni, ugye? Ezt állítják.

Lelepleződtek, mert ha meg lehet csinálni, hogy egy jogszabály-módosítással helyreállítják az eredeti állapotot a korrupcióellenes egy-két különbség tekintetében, akkor nem hiszem el, nincs olyan, hogy a kisebbségi jogok ügyében ne lehetne ugyanezt megcsinálni. Csak van, ami fontos az Európai Uniónak, van, ami meg nem fontos, és a magyar nemzeti közösség az a nem fontos kategóriába tartozik Brüsszel számára

– mutatott rá.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Ukrajnában az elmúlt években folyamatosan állítottak össze olyan listákat, amelyeken az ukrán állam ellenségeit tüntették fel. – Ez egy olyan lista volt, ahol egyébként még én is rajta voltam, ahol Ukrajna ellenségeit listázták, hogy akkor kik azok, akik Ukrajna szempontjából bajt, problémát, veszélyt jelentenek. Tehát Ukrajnában mondhatnám azt, hogy ez a módja a dolgok intézésének.

Közölte:

És akkor megint jön a kérdés, hogy valóban ezt az országot tekintjük egy olyan civilizált országnak, ami egyáltalán esélyes az Európai Unióban való létezésre. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna tagságának erőltetésével Brüsszel gyakorlatilag az Európai Uniót értékeli lefele. Mert hogyha egy ilyen civilizálatlan viszonyokkal rendelkező országot alkalmasnak tartunk az európai uniós tagságra, akkor saját magunkat, az Európai Uniót értékeljük lefelé. Úgyhogy sajnos még egyszer ugyanoda kell kijutnom, mint amit előbb hangsúlyoztam, hogy ma Ukrajnában az egyik legfontosabb politikai törekvés az, hogy megszabaduljanak a magyar kormánytól.

És hogy ez hogyan, milyen civilizáltsági fokú eszközökkel akarják elérni, hát ez a mostani ukrán körülmények és környezet ismeretében nem túl biztató, és én azt gondolom, hogy itt tényleg szükség van minden létező olyan intézkedés meghozatalára, amivel megvédjük magunkat, megvédjük az országot, megvédjük a szuverenitásunkat, és megvédjük a magyar embereknek azt a jogát, hogy majd ők eldöntik, hogy hogyan nézzen ki ennek az országnak a jövője és azt ne Kijevből akarják nekünk megmondani.

A műsort álhírvadászattal folytatták. A baloldali sajtóból azt emelték ki, hogy Takács Péter rokonai milliárdos biznisz közelében voltak a koronavírus-járvány idején, lélegeztetőgépek is szóba kerülnek.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: – Szerintem érdemes ezt egy kicsit tágabb összefüggésben láttatni vagy ránézni, eggyel hátralépvén, és megvizsgálni azt, hogy mit jelent a kormányzóképesség vagy annak teljes hiánya. Ugye hogyha valaki azért indul a választáson, hogy kérje az emberek bizalmát ahhoz, hogy egy országot irányítson, akkor azt kell feltételeznünk róla, hogy valamifajta kormányzóképességgel rendelkezik. Ez ma a Tisza Pártról nem mondható el, mert egyrészt nem nagyon tudjuk, hogy kiket jelent ez a párt, mert ismerjük annak az elnökét, meg talán két vagy három politikusát, meg szakértőjét, akik csimpánzozni szoktak, meg örülnek annak, hogyha Brüsszelben elveszik a pénzt, meg azt mondják, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának. Tehát egy-két ilyen arcot ismerünk.

A többieket egyelőre nem, és reméljük, ez így is marad. De a lényeg az, hogy a Tisza kormányzóképességének a totális hiányára mutatott rá az az egészségügyi politikusuk, aki vitatkozott Takács Péterrel.

Mivel kiütésről nem beszélhetünk, mert az úr ott maradt a székében, tehát nem fújták le idő előtt, vagy nem gungatták le a bokszmeccset, de erre szokták azt mondani, hogy egyhangú pontozás, ugye? Egyhangú pontozás. Gyakorlatilag tönkreverte, tönkreverte ezt a szakértőt Takács Péter ebben a vitában, és világosan kiderült, hogy a szakértőnek fogalma sincs arról, hogy hogyan működik az egészségügy, mik a realitások, mit kellene tenni.

És aztán erről az újabb bizonyítékot szolgáltatta az, hogy a következő vitára már el sem ment, amikor Esztergomba meghívták ugye mind a kettejüket, mind a kettő elfogadta a meghívást, majd valószínűleg a pártelnök utasíthatta a kiütéses vereséget szenvedő szakértőt, hogy még egy kis idő kell a rehabilitációra, tehát akit egyszer, akit már megingattak, az ne menjen be még egyszer a ringbe, mert lehet, hogy az első ütés úgy eltalálja, hogy kampó. Tehát szerintem ez az első olyan pont, ami világosan mutatja, hogy a kormányzóképesség milyen szinten van a másik oldalon. És még egy dolog van itt. Ezek az emberek, akik most itt okoskodnak, ezek sehol sem voltak akkor, amikor válságokat kellett megoldani, válságokat kellett kezelni

– közölte a miniszter. Szijjártó Péter hozzátette:

Mert lehet okoskodni, meg hülyeségeket beszélni, amikor nincs tétje, kevésbé veszélyes. De amikor emberek halnak meg, amikor a legfejlettebb országok egészségügyi rendszerei ereszkednek térdre a nyomás alatt, akkor azért másként néznek ki a tétek. És akkor megoldani az ország vakcinaellátását, elegendő számú lélegeztetőgépet biztosítani, megfelelő körülményeket biztosítani arra, hogy az orvosok tudják végezni a munkájukat egy szabad rablás időszakában, amikor a piacgazdaság törvényei nem uralkodnak, mert lélegeztetőgépekre, kesztyűkre, maszkokra, overálokra olyan mértékű kereslet jött létre pillanatok alatt, amit a gyártási kapacitások a világban közel sem tudtak kielégíteni, akkor azért ember legyen a talpán, aki ezt a helyzetet meg tudja oldani. És azok, akik most okoskodnak, sehol se voltak, sehol se voltak akkor.

Takács Péter pedig a János Kórháznak volt a főigazgatója.

A műsorban elhangzott, hogy jár Magyar Péternek a Harcosok órája lelkes rajongója cím, hiszen ismét ezzel foglalkozott és támadott, méghozzá egy vágott videóval, egészen pontosan a Bayer Zsolt interjúból szedtek ki egy részletet vágva, és azzal vádaskodott, hogy mi minden csúnya dolog hangzott itt el az adásban.

Magyar Péter mindent megtett annak érdekében, az elmúlt évben, hogy azon emberek körül sürögjön-forogjon, akiket most gyaláz. Mindent megtett, hogy ott lehessen az első sorban, hogy ott lehessen minden rendezvényen, hogy ott sertepertéljen azon emberek körül, akiket most gyaláz. És ez nagyon sokat elmond szerintem egy személyiségről – hangzott el.

Miért akart ő mindig az első sorban ülni Orbán Viktor évértékelőjében. Miért tapsikolt, miért lelkesedett, miért csápolt akkor, amikor Orbán Viktor beszélt, miért táncolt a Fidesz választási buliján, miért jött-ment a fideszes miniszterek vagy fideszes vezetők körül állandóan. És akkor most meg mindazokat, akikhez dörgölözött, akiktől kért, azokat most gyalázza. Én ezt soha nem fogom tudni megérteni, hogy ez hogy lehet. És azt sem fogom tudni megérteni, hogy azok az újságírók, akik most tolják ezt az embert, és állítólag a független újságírók itt Magyarországon ezt a kérdést hogy nem teszik fel

– mutatott rá Szijjártó Péter.

Németh Balázs azt is megjegyezte, hogy az is sokat elmond Magyar Péterről, hogy hogy kezeli a sajtót, és az ő fejében mit jelent a sajtószabadság, és mi történne a sajtóval akkor, hogyha esetleg a Tisza kerülne hatalomra Magyarországon. Például a Hír TV-t szeretné elhallgattatni. Nézzük csak!

Szijjártó Péter erre reagálva elmondta:

Bocsánat, hogyha most egy fideszes politikus azt mondaná, hogy úgy húzzuk ki a dugót a falból az RTL-nél, mint egy hajszárítóét, szerinted mennyi időbe telne, amíg a Magyar Újságírók Szövetsége, amíg a Transparency International, az Amnesty, a Helsinki Bizottság, a nyugat-európai kormányok, a nem tudom én milyen NGO-k nyilatkozat cunamival árasztanák el a világot és mondanák azt, hogy Magyarországon a legsötétebb diktatúra időszaka megkezdődött, hogy Magyar Péter el akar hallgattatni egy médiumot, ami neki nem tetszik, ez ezek szerint rendben van. De akkor innentől kezdve kérdezem én, rendben van bármely magyar médium elhallgattatása? Hol vannak a sajtószabadságért küzdő újságírók ilyenkor? Hol vannak a Magyar Újságírók Szövetsége, vagy hogy hívják azt a szervezetet ilyenkor.

Hozzátette: A hallgatásuk mutatja azt a kettős mércét, amit alkalmaznak, és innentől kezdve ha bármelyik megszólal sajtószabadság ügyében, totál hiteltelen. Azt látjuk, hogy nyugaton mi a reakció a magyarországi médiahelyzetre. Az, hogy a BBC, amelyik a nyugati mainstream zászlóshajója, magát a független, kiegyensúlyozott médiumok mintapéldányaként hirdeti, és liberális körökben így is tartják. Tudjuk mit jelent az, hogy a New York-i mainstreamet, fősodrot nyomják. Most Magyarországra jönnek.

A BBC-től a kiegyensúlyozottság meg a korrektség az pont olyan messzire van, mint Makó Jeruzsálemtől, bár lehet, hogy inkább még távolabb. A BBC-nek ez a törekvése nem véletlen, hiszen azzal, hogy Donald Trump az úgynevezett demokrácia exportot kivette az amerikai külpolitika fókuszából, és elvette azokat a forrásokat, amelyekkel az amerikaiak befolyásolni, destabilizálni, próbáltak országokat, kormányokat a világ számtalan pontján.

A Szabad Európa nem fogja tudni folytatni a működését. És jól láthatóan Brüsszelben van egy olyan törekvés, hogy a republikánus amerikai kormányzat által megszüntetett források helyére brüsszeli, tehát európai adófizetői forrásokat tegyenek, és folytassák a belpolitikákba történő beavatkozást. És szerintem ennek a brüsszeli liberális törekvésnek az egyik pontja az, hogy akkor a BBC úgy dönt, hogy magyar nyelvű hírszolgáltatást is fog adni. Na most abban elképzelhetjük, hogy ott a korrektség, meg a kiegyensúlyozottság az milyen mértékben fog megjelenni – tette hozzá.

Nem tetszenek a liberálisoknak a patrióta kormányok

Az elmúlt hetekben láttam, hogy Szlovákiában van ebből ügy, igazán komoly ügy, mert vizsgálják ők is, hogy mire megy el az a pénz, amivel a progresszív tanokat akarják főleg a fiatalok körében terjeszteni Szlovákiának – hangzott el a műsorban.

A tárcavezető úgy fogalmazott:

Meg a helyzet ennél durvább szerintem, itt Közép-Európa három országában, ahol nem a liberális mainstream politikát, nem a brüsszeli politikát kritikátlanul folytató kormányok működnek, tehát Szlovákiában, Magyarországon és Szerbiában is nyílt kormánybuktatási kísérletek zajlanak különböző fázisokban. Mert az, hogy a napokban azt olvasom az interneten, hogy Szlovákiában már forradalmi a hangulat, meg hogy mit tudom én, milyen felmérés szerint Szlovákiában az emberek akárhány százaléka kit kérdeztek meg, akárhány százaléka szerint már csak a forradalom jelentheti a megoldást? Vagy az, hogy Szerbiában folyamatosak az erőszakos cselekmények, erőszakos események, fizikai támadások a kormánnyal szemben, vagy az, hogy Ukrajnában nyíltan beszélnek arról, hogy a magyar kormány megbuktatása jelenti az utat Ukrajna európai uniós tagsága felé. Ez azt jelenti, hogy itt a patrióta közép-európai kormányokat, Szlovákia, Magyarország és Szerbia kormányát meg akarják buktatni.

Itt kormánybuktatási kísérletek zajlanak. Lengyelországban is külföldi befolyással segítették hatalomra először Tusk kormányát, a patrióta kormány megbuktatásával, és ugye most volt az elnökválasztás, ahol megint egy globalista szuverenista patrióta jelölt közötti csata volt, és végül magabiztosan nyert a patrióta jelölt.

Nem sikerült a kormány után az elnöki pozícióban is letaszítani a hatalomból a patriótákat. Kapott a magyar kormány egy üzenetet Magyar Pétertől ebben az ügyben is, hogy a korábbi igazságügyi miniszterhelyettes, aki itt tartózkodik Budapesten, és nyilatkozott Magyar Péter egy Brüsszel által támogatott liberális lengyel lapnak. Nagyon szépeket mond Tuskról természetesen. Szerinte a jelenlegi Tusk-kormánynak köszönhető, hogy Lengyelország előrébb tart Magyarországnál, nagymértékben a Tusk kormánynak köszönhető, és üzent azzal kapcsolatban is, hogy jobban teszi a miniszterhelyettes, hogyha továbbáll Magyarországról, mert ő biztos, hogy nem adna neki itt menedéket.

A hatóságok eldöntik, hogy kinek jár menedékjog, meg kinek nem, úgyhogy még Magyar Péter kicsit készüljön államigazgatásból – hangzott el a Harcosok órájában.

Emlékeztetőül a kormányváltás után ott Lengyelországban ellenzéki politikusokat vittek el a börtönbe Tusk emberei.

A Kneecap-ügy

A Hamászt támogató, s a palesztinokat támogató észak-ír zenekar nem jöhetett be Magyarországra, nem léphetett fel a Szigeten, mert a gyűlöletkeltő viselkedése és üzenetei miatt Magyarország kitiltotta. Hazánkban zéró tolerancia van természetesen ebben a témában. De a Sziget Fesztiválnak a liberális szervezői nem adják fel olyan könnyen, egy videóüzenetet lejátszottak az együttestől. A videóüzenetekben olyanok hangoztak el, mint Orbán Viktor egy gyűlölettel teli ember miatt nem lehetünk ott Budapesten. Soha egyetlen országban sem ítéltek el minket, ez érdekes. Felemeljük a szavunkat az elnyomás ellen, Izrael népirtást követel, Orbán Viktor is támogatja ezt, Orbán Viktor és kormánya ezt támogatja, és arról is tudnak, hiszen Írországban, illetve az ír szigeten, Észak-Írországban is híre mehetett biztos, hogy Orbán Viktor megpróbálta eltörölni a Pride-ot, de kudarcot vallott. Mintha egy kis magyar segítséggel írták volna ezt az üzenetüket.

Egy dolog biztos, hogy Magyarországon az antiszemitizmusnak nincsen helye. Ezért aztán az antiszemitizmust népszerűsítő vagy antiszemita megfogalmazásokat használó szervezetek, legyen ez párt, politikai szervezet, együttes, akármicsoda, nem kérünk belőlük. Magyarországra ne jöjjenek, Magyarországon antiszemita álláspontot hangoztatni, képviselni túl van azon a vörös vonalon, amin a belül lévő dolgokat még elfogadjuk. Tehát elfogadhatatlan, hogy valaki antiszemita propagandát terjesszen Magyarországon. Na most, hogyha egy ilyen antiszemita propagandát terjesztő együttes dicsérne minket, akkor súlyos önvizsgálatra lenne szükség. Így, hogy egy antiszemita propagandát terjesztő együttes gyaláz minket, így a dolgok a helyükön vannak

– közölte Szijjártó Péter.