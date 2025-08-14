Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat (videó)

Szijjártó Péter szerint a politika tapasztalati műfaj. Egy éve ilyenkor, kicsit több mint egy éve ilyenkor átvettük az Európai Unió soros elnöki pozícióját, a miniszterelnök úr pedig egy békemisszióra indult. Elment Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe, találkozott a török elnökkel és a leendő amerikai elnökkel. És akkor úgy nekünk estek, de úgy, hogy itt most különböző hasonlatok jutnak az ember eszébe, de azokat nem mondja. Tehát nekünk estek és minden voltunk, emlékezzünk rá. Moszkva bábjai, Putyin kémjei, a Kreml propagandistái, azt akarjuk, hogy Ukrajna kapituláljon, elfelejtettük '56-ot. Miért? Mondták ezt, mert azt mondtuk, hogy legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Ezt a két dolgot mondtuk. Hangsúlyozta:

Egy évvel ezelőtt nekünk estek, mint a fene, és óriási büntetésként az Európai Unió külügyminiszteri informális tanácsülését nem rendezhettük meg Budapesten, Úristen, de sajnáltuk, hanem annak Brüsszelben kellett lennie. De a lényeg. Azt mondták, hogy mi Európaiatlan orosz kémek Európa sírásói vagyunk, mert tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk. Miről beszélnek most? Legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Na most ez mennyire hiteles azok után, hogy napokat, heteket, hónapokat fektettek bele abba, hogy minket orosz kémezzenek azért, mert tűzszünetet és békét akarunk, majd most előállnak azzal, hogy legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások, szerintem ez nem hiteles. Szerintem ez nem hiteles.

Úgy fogalmazott: És ugye az a helyzet, hogy ezek az európai vezetők próbálják kihasználni azt, hogy ma a nyilvánosság úgy pörög, hogy gyakorlatilag délután már nem nagyon emlékszünk arra, hogy délelőtt mit olvastunk hírként. Tehát minden hírnek a szavatossági ideje most már csak 1-2 órában mérhető gyakorlatilag, ezt próbálják kihasználni akkor, amikor próbálnak nem emlékezni arra, hogy egy esztendővel ezelőtt, és az mennyivel hosszabb, mint néhány óra, egy esztendővel ezelőtt miket mondtak, de ezt látjuk migráció ügyében és minden más ügyben, hogy ezek mintha nem történtek volna meg.

Ukrajna Tisza-kormányt akar

Németh Balázs ezután rátért a magyar–ukrán viszonyra. Emlékeztetett: az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak a korábbi vezetője írt egy véleménycikket, amelyet majdhogynem hivatalos álláspontnak is tekintenek sokan. Ebben úgy fogalmazott: Orbán Viktor egy orosz kém. Jobban teszi, hogyha elmenekül, mert hamarosan jön a kormányváltás Magyarországon, ami megoldja majd Ukrajna problémáit. Nem jó irányba mutatnak az ukrán-magyar viszony friss fejleményei – tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter válaszában úgy reagált:

Szerintem beszéljünk nagyon egyszerűen és világosan erről a kérdésről. Ma az ukrán külpolitikai, politikai törekvések közül az egyik legfontosabb kijevi törekvés az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza nyerje a parlamenti választást. Ma Kijev egyik legfontosabb erőfeszítése arra irányul, hogy a jövő évi parlamenti választás után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Mert Kijevben pontosan tudják, hogy ha Magyarországon nem nemzeti kormány lesz, hogy ha Magyarországon nem Orbán Viktor fog kormányozni nemzeti érdek alapján, hanem egy brüsszeli bábkormány lép hivatalba, akkor az a brüsszeli bábkormány azonnal beengedi Ukrajnát az Európai Unióba, azonnal megváltoztatja a fegyver és pénzszállításra való politikát, azonnal fegyvereket és pénzt küld Kijevbe, azonnal önsorsrontó módon inkább háromszor-négyszer-ötször annyiért vesz majd energiát és sokkal bizonytalanabb módon, mint a jelenlegi helyzetben, tehát Ukrajna európai uniós csatlakozásának utolsó akadályát, vagyis Orbán Viktor kormányát Kijev el akarja takarítani az útból.

– És ezért ma Ukrajna, az ukrán kormány, Kijev, az ukrán politikai törekvések hegye az Budapest felé irányul, és ez a hegy arra mutat, hogy Orbán Viktort és a kormányát ki kell lökni a következő parlamenti választáson a hivatalából. Látszik, hogy ebbe komoly erőforrásokat tesznek. Tehát Magyarországon elkezdtek beépülni azokra a pontokra, ahol a politika meghatározásához szükséges hangulat kialakítása zajlik. Elkezdtek beépülni a szakértői világba, hát láthatjuk, hallhatjuk a szakértőket, amint arról beszélnek, hogy mennyire jó lenne Ukrajna európai uniós tagsága, mennyire nagy baj, hogy Magyarország ezt gátolja. Beépültek a politikába is, hiszen látjuk, politikai szereplők érvelnek Ukrajna mellett, politikai szereplők akarják azt, hogy Ukrajna európai uniós tag legyen. Politikai szereplők próbálták elhitelteleníteni a véleménynyilvánító szavazást a voks 2025-öt Ukrajna vonatkozásában, tehát az ukránok elkezdték a beépülést. És az ukránok egyik legfontosabb célkitűzése ma az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök a következő időszakban – szemléltette a miniszter.

Tehát a helyzet ma az, hogyha azt a kérdést tesszük fel, mi Kijev, mi Ukrajna legfontosabb politikai célja jelenleg a külpolitikában, akkor az az, hogy minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomban segítsék a következő parlamenti választáson. Erről szól a dolog.

Németh Balázs ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy a Rácz András nevezetű történész, akinek a miniszterelnök is üzent valamelyik Harcosa Klubja üzenetben, aki nagy-nagy támogatója Ukrajnának és a liberális médiának egyik fontos szereplője, azzal a Tseber Rolanddal találkozott Kijevben és nagyon büszkén posztolták ezt, akit Magyarországról nemzetbiztonsági okokból kémgyanús tevékenység miatt ki kellett tiltani. Ez ugyanaz a Tseber Roland, ha még egyszer rápillantunk erre a honlapra, ugyanaz a Tseber Roland, aki megalapította Kárpátalján az első Tisza szigetet. A másik megjegyzés pedig, ami itt eszembe jutott, hogy teljesen nyíltan kijelentette Brüsszel, hogy ők kormányváltást akarnak. Szijjártó Péter hozzáfűzte:

Pontról pontra, vagy ahogy Nógrádi tanár úr szokta mondani, egy. Először is ez a Tseber nevű ember, akivel ezek szerint ez a szakértő, akit említettél, találkozott, ő a magyarellenes ukrán politika kialakításának és végrehajtásának egyik fontos szereplője. Magyarországra nemzetbiztonsági kockázatot jelent egy magyarellenes politika kiszolgálója. Innentől kezdve veszélyes az, amikor Magyar Péter testvérének nevezi ezt a jóembert, és mondjuk feltűnően mutatkozik vele. Egy, kettő. Maradjunk a tanár úrnál. Ami az orosz hírszerző, vagy nem tudom, mi a szolgálatnak a tegnapi jelentését illeti. Hát, amikor elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy azért már semmi nem a régi, hiszen az embernek az orosz titkosszolgálatról van egy olyanfajta, hát hogy is mondjam, elképzelése vagy képzete vagy illúziója, hogy ez aztán a világ egyik legerősebb, legfifikásabb, legsérósabb szervezete. Ehhez képest most kijönnek egy olyan jelentéssel, amit mindenki tud.

A tárcavezető így folytatta:

És akkor ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerző jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok! Ahogy mondani szokták.

A helyzet az, hogy itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt, ezt mindenki látja, ezt az is látja, aki nem foglalkozik politikával. Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, egy a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit körülbelül nem tudom, hány éve tudunk

– mondta.

Ahogy ugye ott Brüsszelben a Manfred Weber szokta mondani, tehát szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Na most rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik – hangsúlyozta.

Manfred Weber a saját közösségi felületein a minap közzétett egy videót. Először saját magát mutatja, aztán megtapsolja Ursula von der Leyen, és utána pedig Budapesten pózol Magyar Péterrel, Magyarország új arcával. Durva – hangzott el a műsorban.