Szijjártó Péter: az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált az alaptalan vádakra. „Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől” – írta Szijjártó Péter.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusztus 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

ZELENSZKIJ, Volodimir; VAN DER BELLEN, Alexander
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (j) fogadja Alexander Van der Bellen osztrák államfő Bécsben 2025. június 16-án
Fotó: Alex Halada / Forrás:  MTI/EPA

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől

– hangsúlyozta.

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
