3 órája
A Tisza Párt képviselői folyamatosan bírálják hazánkat az EP-ben
A számok nem hazudnak.
Dávid Dóra, Kulja András Tivadar és Gerzsenyi Gabriella (b–j), a Tisza Párt EP-képviselői az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. november 28-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
A Tisza Párt politikusai az Európai Parlamentben sem tétlenkednek, felszólalásaik középpontjában azonban többnyire Magyarország bírálata áll, emlékeztet vasárnapi Facebook-posztjában Deutsch Tamás – írja a Magyar Nemzet.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője felidézte párttársa, Dömötör Csaba Tranzit fesztiválon elhangzott felszólalásának egy részletét, amely arra vonatkozott, hogy
a tiszás képviselők a plenáris felszólalásaik közül mennyit szánnak arra, hogy a saját hazájukat mószerolják.
A felsorolásból kiderült, hogy
- Magyar Péter 15 felszólalásból 14-ben,
- Tarr Zoltán 18-ból 14-ben,
- Kollár Kinga 14-ből 12-ben,
- Gerzsenyi Gabriella 20-ból 19-ben,
- Lakos Eszter 13-ból nyolcban,
- Kulja András 23-ból 17-ben
bírálták saját hazájukat.
A kormánypárti politikus rámutat, hogy Dávid Dóra „kicsit elhajló”, mert a tíz felszólalásának csak a felében bírálta Magyarországot.
Mindösszesen ez azt jelenti, hogy 113 plenáris felszólalásból 8️9-et arra szántak, hogy a saját hazájukat mószerolják, szögezte le Dömötör Csaba a Tranziton
– idézte párttársát Deutsch Tamás.