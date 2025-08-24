Titokzatos amerikai-magyar kettős állampolgár egyengette a Tisza alelnökének vállalkozói pályáját

A nyilvánosságban szinte kizárólag Magyar Péter jelenik meg a Tisza Párt arcaként, ám a háttérben ott áll egyik legfontosabb bizalmasa, Tarr Zoltán - írta a Magyar Nemzet.

Tarr Zoltán

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A református lelkészből lett politikus kulcsszereplő volt a Legyél a Változás Egyesület létrehozásában, amely a Tisza elődszervezeteként szolgált.

Magyar felemelkedése után a pártpolitikai döntéshozatalban is meghatározó pozíciókat kapott, a Tisza alelnöke lett.

Az Ellenpont elnevezésű oknyomozó portál szerint ugyanakkor keveset tudni azonban arról a csaknem tíz évről, amikor Tarr eltűnt a közéletből. 2015-ös egyházi távozása után az Invitel és utódvállalata, az Invitech kötelékében dolgozott, ahol digitális megoldásokkal próbálták a szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságát javítani. A projekt végül nem hozott áttörést, a kísérleti fejlesztéseket a cég új tulajdonosai leállították. Tarr ezután egy Quinto Solutions nevű vállalkozásban tűnt fel, amely formálisan nem az ő nevén futott, hanem üzlettársa,

az amerikai–magyar kettős állampolgár David Blunck tulajdonában állt.

Blunck életútja legalább annyira figyelemre méltó, mint Tarré. Az Egyesült Államokban született, a Georgetown Egyetemen külügyi szakirányon végzett, majd olyan érzékeny területeken dolgozott, mint az American Airlines és a Delta Air Lines pénzügyi részlege. Európába költözve a Colt Technology Services vezetőségében tűnt fel, majd 2007-ben Magyarországon kapott vezetői pozíciót. 2012-től az Invitel pénzügyi igazgatója, 2015-től vezérigazgatója lett.