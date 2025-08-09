augusztus 10., vasárnap

Minőségi idő

7 órája

Több mint ezren vesznek részt hétvégenként a családi Zánkai Erzsébet-táborban

Címkék#család#Erzsébet-táborok#zánka

2018 óta 60 ezer család pihenhetett itt a mintegy 3 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően – közölte a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján szombaton, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa.

MW
Táborozók a Magyar Honvédség standjánál a hősökról szóló tematikus napon a zánkai Erzsébet-táborban 2025. július 30-án

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, a péntektől vasárnapig tartó családi Erzsébet-táborok lehetőséget teremtenek a minőségi idő eltöltésére, a tartalmas együttlétre.

Közölte, hogy 

az ide látogató családok egy része még soha nem volt a Balatonon.

Ismertetése szerint napi ötszöri étkezést biztosítanak a családoknak, akik biztonságban érezhetik magukat a táborban, szükség estén pedig egészégügyi ellátást is kapnak.

Szabadidős programokon vehetnek részt az itt pihenők, például koncerteken vagy kézműves foglalkozásokon, a részvételi díj mindössze ezer forint egész hétvégére - fűzte hozzá.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke kiemelte, hogy az Erzsébet-táborhelyek felújításának köszönhetően a zánkai tábor fűthető lett, így egész évben használhatóvá vált.

Mint mondta, az itt üdülő családokat karitatív- és civil szervezetekkel együttműködve választották ki.

A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a zánkai táborba idén június 30. és augusztus 24. között tíz hétvégén keresztül érkeznek családok a háromnapos két éjszakás, péntektől vasárnapig tartó nyaralásra.

