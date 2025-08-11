Trump a közbiztonság helyreállításának érdekben a Nemzeti Gárda egységeit vezényli Washingtonba

Muriel Bowser, Washinton D.C. demokrata polgármestere a hétvégén az MSNBC televízió adásában vitatta a bűnözés mértékének növekedését, ugyanakkor elismerte, hogy sokkal több rendőrre lenne szüksége a városnak.

Azt is elismerte, hogy az elmúlt években tapasztaltak közbiztonsági problémákat.

Az igaz, hogy szörnyen megugrott a bűnözés 2023-ben, de ma nem 2023, hanem 2025 van

− fogalmazott, és azt mondta, hogy az erőszakos bűncselekmények száma mostanra 30 éves mélypontra süllyedt.

Washington rendőrségének bűnelkövetési statisztikái szerint az emberölések száma 2023-ban több évtizede nem látott mértéket ért el, abban az évben 274 ember vált gyilkosság áldozatává. 2024-ben ez a szám 187-re mérséklődött. A kimutatások szerint az erőszakos autórablások száma továbbra is magas, de jóval alacsonyabb a 2023-as csúcsnál, miközben az elkövetők több mint fele bíróság elé nem állítható kiskorú.

Az átfogó statisztika szerint 2024-ben mintegy 15 százalékkal mérséklődött a bűnözés 2023-hoz képest az Egyesült Államok fővárosában.