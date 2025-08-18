augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Washington

15 perce

Trump–Zelenszkij-találkozó: tárgyalóasztalhoz ül a két elnök – frissül

Címkék#Zelenszkij#Donald Trump#orosz-ukrán háború#Vlagyimir Putyin#Washington#tárgyalás

Augusztus 18-án este az ukrán elnök Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz az amerikai elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij elnökön kívül európai vezetők is részt vesznek az egyeztetésen.

MW
Trump–Zelenszkij-találkozó: tárgyalóasztalhoz ül a két elnök – frissül

Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Jim Lo Scalzo

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva a Magyar Nemzet. 

Washingtonon a világ szeme

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. 

Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre.

 A világ figyelme most Amerikára irányul 

– írja a Magyar Nemzet, amely élőben közveti az eseményeket

Az eseményt itt követheti :

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu