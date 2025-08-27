A megállapodás pedig igen sikeres volt, a cikk felsorolja, hogy a portál által megszerzett lista szerint milyen fegyverek érkeztek a németektől.

A szállítmányok mellett a német partnerek arra is ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy a nehézfegyverek – különösen a harckocsik – átadását felgyorsítsák.

A saját bevallása szerint is volt már egyébként diplomáciai misszión Magyarországon Tseber Roland Ivanovics.

A férfi a saját szavaival fogalmazta meg, hogy kifejezetten egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban. Ez kezdetben még Mesterházi Attilát és a Momentumot jelentette, azonban később megjelent a színen Magyar Péter.

