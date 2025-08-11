3 órája
Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet. A politikus úgy véli: hazánkban a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala
„Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell” – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája élő adásában a Magyar Nemzet tudósítása szerint.
A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni:
Magyar Péter azt írta tegnap, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később azt írta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik a mindennapi protokoljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra. A kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva.
Magyar Péterék elbukták a szakpolitikai vitákat, maradt a hergelés
Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a hibákat, és felvázolják, hogy ők jobban tudják ezeket kezelni. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincs versenyképes mondásuk többek között az egészségügy vitájáról.
Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.
Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek Török Gábornak, megkérdőjelezve a hitelességét.
Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna, mint korábban Magyar Péter (elsősorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte: Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amellyel most szidja a kormányt, dicsérte azt, mondván: soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint ma.
Németh Balázs műsorvezető felidézte, hogy valaki bérgyilkost akart fogadni a kormányfő meggyilkolására.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépnie, a közéleti diskurzusban sem. Legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.
Majka-koncert, nárcisztikus személyiségzavaros Magyar Péter
A Majka-koncert kapcsán azt mondta: mindenkinek lehet véleménye, de egy határt érdemes lenne meghúzni. Mint mondta, az őrület, amelyet a digitális térben látunk, az elmúlt egy évben jelent meg, amióta Magyar Péter megjelent a politikai palettán.
Úgy vélekedett: ha egy nárcisztikus személyiségzavaros az ellenzék vezetője, akkor az ő kommunikációs stílusa átterjed az ellenzéki aktivista körökre is. Hozzátette: tudtunk 15 évig relatíve normálisan élni, érdemes lenne ezen a pályán maradni.
A közéleti szereplők felelőssége, hogy ezt a bizonyos határt ne lépjék át.
Kéri László korábbi szavaira reagálva, miszerint a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, Orbán Balázs megismételte korábbi szavait: nem maradt más nekik, csak a hergelés. A szakpolitikai vitákat rendre elveszítik, így azt a látszatot próbálják kelteni, hogy ők a többség. Ezért kell a Fidesznek is megmutatnia magát a közösségi térben.
Zebra-hírek
A politikus azt mondta: nagy civilizációs sorskérdésekben nemzeti egységet kell létrehozni, mert elsöpörnek a nálunk nagyobb hatalmak. Ilyen a munkaalapú társadalom, a migrációellenesség és a szuverenitás. Ezek pártpolitikai logikán túlmutató egységfrontok. Orbán Balázs azt mondta: a 10-15 százalékos liberális nemzeti kisebbség egy kisebbség.
A kormány feladata, hogy azonosítsa ezeket a kérdésköröket. A jelenlegi legfontosabb ilyen kérdés a háború. Az emberek azt várják el, hogy kimaradjunk belőle, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Választások esetén az emberek azokra szavaznak, akik ezen kérdésekben ki tudnak állni mellettük.
Akik ezekkel szemben foglalnak állást, azok annyi mandátumot is kapnak.
Németh Balázs felidézte a HVG állítását, miszerint az MCC Feszten nincsenek fideszes fiatalok. Orbán Balázs elmondta, a cikk akkor jelent meg, amikor a fesztivál elkezdődött, szerinte ezt a cikket előtte bekészítették. Pontosan úgy, ahogy a Telex tette a 2022-es választások előtt. Orbán Balázs elmondta: a Tisza Párt szakértői nem fogadták el a meghívást a rendezvényre. Egy képviselőjük elfogadta, később pedig lemondta. Nem álltak ki szakpolitikai vitára.
Orbán Balázs elárulta: még nem fogadott el egyetlen felkérést sem Digitális Polgári Körhöz. Még gondolkodik. Ha lesznek rendezvények, akkor ő mindegyikre szeretne elmenni. Németh Balázs a politikai igazgató figyelmébe ajánlotta a Zebra Digitális Polgári Kört, amely nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.
Otthonteremtés a fiataloknak, Trump–Putyin-találkozó
A miniszterelnök politikai igazgatója az otthonteremtési programról szólva azt mondta: ilyen lehetőség korábban egy generációnak sem adatott meg. Ám ez nincs az alkotmányba betonozva, és a korábbi baloldali körök a kevésbé komplex, de ez irányú intézkedéseket eltörölték.
Ezért is fontos a választás Orbán Balázs szerint, ugyanis ezt csak Orbán Viktortól és a jobboldaltól lehet elvárni. A közalkalmazottak támogatásáról szólva azt mondta, erőfeszítéseket kell tenni ebbe az irányba.
Az ő támogatásuk megerősíti azt, hogy érdemes közszolgálati irányban dolgozni.
A 2026-os választás egyik tétje továbbá az is, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés, a Tisza Párt egyik EP-képviselője ugyanis elmondta, hogy az szerintük rossz. A háborúról szólva felidézte: pontosan az történik, amit a magyar miniszterelnök mondott, miszerint
amerikai–orosz tárgyalásokkal lehet csak lezárni ezt a konfliktust.
Európa továbbra sem realizálja a helyzetet, Ukrajna ügynökeként megpróbálnak kijárni dolgokat az ukránoknak Trumpnál. Közben a háttérben megegyeznek a fejünk felett, Európa pedig kimarad ebből. Közben a magyar ellenzék is ezt támogatja. Orbán Balázs szerint
Európának minimum támogatnia kellene az amerikaiakat, de rengeteg a fogott ember Európa vezetésében, így nem tudják megtenni.
Úgy vélekedett: az európai emberek életszínvonalát áldozzák fel egy háborús terv oltárán. Ebben a helyzetben Orbán Balázs szerint meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. Magyar Péter magamutogató stílusára utalva hozzátette: egy ilyen világpolitikai helyzetben egy szelfi nem lesz elég.