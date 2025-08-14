Az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében a magyar kormányfő

A lap cikke szerint

jól látható, hogy Volodimir Zelenszkij titkosszolgálatai ismét magasabb fokozatra kapcsoltak, és jelezték: mindenre képesek a magyar kormány megbuktatása érdekében.

– Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapítása is szándékos provokáció lehetett, illetve az ukrán titkosszolgálat akarhat így egy fiókszervezetet létrehozni, ahol lehet a kapcsolatokat realizálni Magyar Péterrel – közölte a Magyar Nemzettel Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese szerint az sem véletlen, hogy az SZBU egykori vezetője nyíltan megfenyegette Orbán Viktort.

Sajnos a legkomolyabban kell venni ezeket a lépéseket, mert a sarokba szorított Zelenszkij agressziójának a jelei ezek

– mondta.