Zárolták Magyar Péter legfontosabb médiaemberének a vagyonát

Lefoglalták Magyar Péter legfontosabb médiaemberének vagyonát – írta az Ellenpont. A portál információi szerint pár hónappal ezelőtt

a végrehajtók zárolták Vaszil Gyula céges részesedéseit, vélhetően nagyobb összegű tartozás miatt.

Vaszil szoros kapcsolatban áll Magyar Péter családjával, így zűrös pénzügyei különösen kellemetlenek lehetnek a pártelnöknek.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly novemberben a tiszás pártsajtó, a Kontroll anyagi hátterének biztosítására létrehoztak egy háttérszervezetet. A Tabula Rasa Alapítványt Magyar Péter édesapjának ügyvédi irodájába jegyezték be, így nem kérdés, hogy annak vezetői szoros kapcsolatban állnak a Magyar családdal, és egyúttal befolyásos szereplői a Tisza holdudvarának.

Az Ellenpont cikke szerint a hivatalos papírokból kiolvasható, hogy Vaszil Gyula a főnök a Tabula Rasa-nál: ő a szervezet képviselője és sajtóértesülések szerint ő kérvényezte az alapítvány bejegyzését a bíróságon.

A cikkben felidézték, Vaszil hosszú utat tett meg, amíg megérkezett a politika világába: a nyolcvanas években tagja volt a Videoton UEFA-kupa döntős labdarúgócsapatának, később pedig a Ferencvárosban folytatta a karrierjét. A mai napig megjelenik a fehérvári csapat rendezvényein, sőt, a klub weboldalán pár héttel ezelőtt felköszöntették és interjút készítettek vele a 61. születésnapja alkalmából. Aktív pályafutása után mégsem sportvezetőként folytatta, hanem a vállalkozói szférában, a vendéglátásban próbált szerencsét.

A jelek szerint azonban a tiszás üzletembert nem kerülték el a kellemetlen ügyek erről itt olvashat bővebben.