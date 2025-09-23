A szakértő szerint a Tisza Párt még a választás előtt széteshet

Elég erőteljesen erodálták a Tisza Párt szavahihetőségét az elmúlt időszak botrányai – fogalmazott Deák Dániel a Magyar Nemzet kérdésére, és egyben azt is megjegyezte: úgy tűnik, a párt minden napra tartogat valamit, ami rávilágít, hogy mire készül valójában a Tisza Párt.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, az elmúlt hónapokban mindenki láthatta, hogy a Tisza lendülete kifullad, ezt igazolták a közvélemény-kutatások, amelyek arra is rámutattak, hogy Magyar Péter pártja süllyedésnek indult a folyamatos botrányok miatt.

Egymást érik a balhék és a botrányok

Miután Dálnoki Áron megalkotta a Tisza-adó(emelési) programját, majd Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról fecsegett, hogy a kampányban nem beszélhetnek a terveikről, mert előbb „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, majd kiderült az is, hogy a programjuk már készül, de kivárnak, amíg lehet, jött Ruszin-Szendi Romulusz, fegyverrel az oldalán, újságírókat taszigálva, viszkető tenyérrel.

Ha pedig mindez nem lenne elég, a minap Magyar Péter legújabb üdvöskéje buktatta le a pártot, miután kiszivárgott Kármán András egyik prezentációja, amely szerint túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, vagyis egy esetleges adóreform esetén a társaságiadó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlhatnak.

Magyar Péter stílusa csak a balliberális kemény magot tüzeli, a középen állókat elrettenti

Az elemző szerint Magyar Péter érezhetően pánikba esett és sajátos válságkommunikációba kezdett az elmúlt hónapokban.

Elkezdte tagadni azt, ami egyébként nyilvánvaló volt, azt állította: Tarr Zoltán nem is arról beszélt, amiről

– emlékeztetett Deák Dániel, majd megjegyezte, az olyan hangzatos ígéretek, mint például a Nemzet Hangjában belengetett kedvező, 9 százalékos szja híre mára a múlté. Radnai Márk legutóbb már azzal mentegette a Tisza Pártot, hogy ez nem is a program része volt, csupán egy felmérés arról, hogy mit szeretnének az emberek.

„Majd a Tisza pechére kiszivárgott Kármán András kijelentése egy újabb pofont adva a pártnak, ezzel pedig ismét megerősítette az emberekben azt a nézőpontot, hogy a Tisza Párt egy agresszív politikai erő, amelyre nem lehet rábízni egy ország irányítását” – sorolta az elemző.

Magyar Péternek kihívást jelent mindez, eddig megszokta, hogy ő tematizál, ám ahogy közeledünk a választás napjához, egyre többen teszik fel a kérdést: mire számíthatnak a Tisza Párttól, milyen programja van és valóban kormányzóképes szereplő-e az a politikai erő, amelyre voksolni szeretnének?

„Magyar Péter terelésképpen most botránypolitizálással próbálkozik, egyre hangosabb, egyre erőszakosabb és szélsőségesebb hangot üt meg. Gondoljunk csak arra, amikor a múlt héten a szekszárdi tiszás lakossági fórumon arról beszélt Orbán Viktor kapcsán, hogy szerinte a miniszterelnök önmerényletre készül és imitálni fog egy külső támadást” – sorolta Deák Dániel, aki szerint ez a stílus a balliberális kemény magot tüzeli csak, a középen állókat inkább elrettenti.