1 órája
A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet
A Real-PR legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon. A Fidesz továbbra is a legnépszerűbb a biztos szavazók körében, míg a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza támogatottsága visszaesett az elmúlt hónapokhoz képest.
Gyengült a nyáron a Tisza Párt
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Fidesz digitális aktivitása stabilizálta a párt támogatottságát (a biztos szavazók körében 47 százalék), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a Tisza Párt várt erősödését: a párt 40 százalékon áll. A Real-PR legfrissebb, szeptember elején készült közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap lennének a választások,
hárompárti országgyűlés alakulna, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom lépné át.
A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.
