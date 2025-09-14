Alaszkában megszületett az orosz–ukrán béke kerete (videó)

A Tik-Tokon rengeteg videó jön velem szembe, amelyen Magyarországra látogató nyugat-európaiak azt mondják, hogy milyen csodálatos, hogy nálunk sötétedés után ki lehet menni sétálni

– mondta Apáti Bence.

Ezt megszoktuk és természetesnek vesszük és azt gondoljuk, hogy ez mindenhol így van. – Nem így van! – hangsúlyozta a Megafon véleményvezére, hozzátéve: elmegy valaki Barcelonába, Madridra, Párizsba tapasztalni fogja, hogy nem fog tudni kimenni még a frekventált helyeken sem éjszaka a migránsbandák miatt, és azt is tanácsolják az oda látogató vendégeknek, hogy este 10 után ne menjenek ki sehova.