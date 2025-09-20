Véres akciók és fenyegetések – így tevékenykedik az Antifa

Az Antifa mozgalom, vagyis az Antifasiszta Akció, olyan nemzetközi hálózat, amelynek célja – elvben legalábbis – a fasizmus, a rasszizmus, a szélsőjobboldali ideológiák elleni küzdelem. Az Antifa ugyanakkor nem egységes szervezet, hanem különböző csoportok és egyének gyűjtőneve.

Folytatódott a 2023 februári, budapesti antifa-támadások kapcsán bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon (Maja) Ravi Trux pere

Az Antifa gyökerei az 1920-as, ’30-as évekre nyúlnak vissza: Németországban az 1930-as évek elején a kommunista és szocialista csoportok eredetileg a nácik ellenében hozták létre. A mozgalom tagjai ma már különböző módszereket alkalmaznak, beleértve a tüntetéseket, az online aktivizmust és a közösségi szerveződést. Egyes csoportjai nem riadnak vissza az erőszakos eszközöktől sem, ha úgy vélik: fenyegetik őket. Erőszakos módszereik miatt gyakran bírálják is őket, egyes csoportjaik rendkívül szélsőségesek, veszélyt jelentve a szólásszabadságra és a társadalmi békére – írta korábban a Magyar Nemzet.

Zaklatnak az interneten és a valós életben

Ellentüntetéseiken általában is előszeretettel zavarják, illetve akadályozzák meg olyanok megmozdulásait, akiket szélsőjobboldalinak tartanak. Internetes tevékenységük pedig magában foglalhatja a „szélsőjobboldali propaganda” terjesztésének megakadályozását, aktivisták online zaklatását. Stratégiájuk és taktikájuk a Szrgya Popovics és Saul Alinsky nevével fémjelzett felforgató, hatalomátvételi forgatókönyvekhez köthető – olvasható a lap cikkében.

Trump már korábban lépett volna

Az Antifa az egyesült államokbeli Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) zavargásokba torkolló demonstráción is szerepet vállalt, kapcsolatban állva a neo-marxista „woke” ideológiát hirdetőkkel is. A „do(x)xing” elnevezésű módszerükkel politikai ellenfeleik személyes adatait hozzák nyilvánosságra, illetve halállistákat állítanak össze.