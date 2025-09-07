Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén

– Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt.

Az orosz-ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, és emellett Ukrajna felosztásra kerül. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt

– fejtette ki.

Európa versenyképessége csökken, de a kormány kitart programja mellett

Hasonló látható szerinte a migráció kapcsán is, ugyanis a miniszterelnök beszélt arról is, Európa versenyképessége nagyon lemaradóban van a versenytársakhoz képest. Ezen a területen az Egyesült Államok volt az összehasonlítási alap, adott egy helyzetleírást az európai problémákról.

Mondta, hogy az európai nagy gazdaságok komoly problémától szenvednek. Németországban maga a kancellár jelentette be, hogy megszorítások jönnek és vége a német jóléti államnak. Franciaországban pont hétfőn bukhat meg a francia kormány, és ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a megszorításokat akarnak bevezetni, de nincsen meg a politikai legitimáció, tehát ott is politikai és egy gazdasági válság van

