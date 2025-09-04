szeptember 4., csütörtök

Harcosok órája

Több tízezer új lakás építésére irányuló terv érkezett be az Otthon Start Programirodába (videó)

A Harcosok órája csütörtöki adásának Panyi Miklós államtitkár és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője voltak a meghívottjai. „Három hét alatt több tucat, 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába, ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek” – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a műsorban.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára volt a Harcosok órája meghívottja

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Panyi Miklós közölte, hogy a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert „megjöttek a vevők”, új fejlesztésekbe kezdenek. Rámutatott:

láthatóan az Otthon start program beindítja az építőipart, az új lakásfejlesztések nagy része el fog indulni a következő fél-egy évben, és ebből komoly gazdasági élénkülés lesz.

Az államtitkár szerint megépülnek azok a lakások, amelyek az elmúlt öt évben a koronavírus-járvány, az energiaválság, az inflációs hatások és a magasabb kamatok miatt nem épültek meg, ez pedig azt is jelenti, hogy ennek a következő öt-tíz évben óriási konjunkturális hatása lesz.

Megjegyezte: ez nemcsak abban fog megnyilvánulni, hogy épül az ország, és több tízezer új munkahely létrejön, hanem nagyon komoly – plusz több száz milliárd forint – költségvetési bevétele is lesz az országnak, ami teljesen fedezni fogja a program kiadásait.

Panyi Miklós kiemelte, 

nagyon gördülékenyen el tudott indulni a program, a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitvatartást, felkészítették az ügyintézőket, és annak ellenére, hogy volt egy nagy roham, sehol sem számoltak be fennakadásról.

Jelezte, számoltak azzal is, hogy több bank „be fog menni” a 3 százalékos hitelkamat alá, ami meg is történt, illetve több pénzintézet rendkívüli kedvezményeket jelentett be, vagyis az első lakást vásárlók még jobb helyzetbe kerültek, mint a program indulását megelőző néhány napban tűnt.

Az államtitkár bejelentette, hogy elindult az Otthon start mobilalkalmazás, amelyen fent van minden információ, tanácsokat ad a hitelintézéshez, van rajta hitelkalkulátor, személyre szabott navigátor a különböző élethelyzetekre, és chatbot révén kérdéseket is fel lehet tenni.

Sajtóhírekre reagálva, amelyek a program miatt dráguló lakásárakról számolnak be, Panyi Miklós kifejtette: rengeteg olyan védőháló van beépítve a programba, amely nem teszi lehetővé a nagymértékű áremelkedést. Minden hitelügyletben van egy értékbecslő, tehát egy nagyon felülárazott ingatlanra a pénzintézet nem fog annyi hitelt adni, valamint ha 20 százalékos eltérés van az értékbecslő által meghatározott ár és az eladó által meghatározott ár között, akkor az ingatlan „kiesik a programból” – ismertette.

Szentkirályi Alexandra a Tisza-adóról: a legrosszabb balliberális hazudozás mintapéldánya

A műsor másik vendége Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője volt, aki a Tisza-adóval kapcsolatos felvetésre elmondta, „a legrosszabb balliberális hazudozásnak a mintapéldáját látjuk”, így nem véletlen, hogy mindenkinek az őszödi beszéd jutott róla eszébe.

A tiszások még a választási kampány kezdetét sem várják meg, már lebuktatták saját magukat, ezek az emberek nyíltan ki is mondják, hogy át akarják verni a magyarokat

– fogalmazott a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, 

számításaik szerint a Tisza által tervezett többkulcsos adóval a 2024-es átlagfizetés alapján a budapesti I. kerületben éves szinten 454 720, a II. kerületben 544 ezer, a XIII. kerületben 401 ezer, a XII.-ben 528 ezer, a XI.-ben 409 ezer forintot vesztene el egy budapesti lakos.

A fideszes politikus emlékeztetett, a Tisza Párt adja a legnagyobb kormányzó frakciót a budapesti közgyűlésben, ők ott vannak minden fontos döntés mögött, „ott vannak akkor, amikor elfogadnak egy törvénytelen költségvetést”, amikor nincsen főpolgármester-helyettes, amikor nincsenek kinevezve cégvezetők. 

Amit a fővárosban látunk, az nettó a Tiszának a gyakorlati működése, limonádézgatás, egymás elárulása, egymás politikai revolverezése, lustaság, alkalmatlanság

– értékelt.

SZENTKIRÁLYI Alexandra
A Harcosok órája vendége volt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Hangsúlyozta, 

Karácsony Gergelyék mindig a kormányra mutogatnak, hogy nincs pénz, de közben mindenben a kormány segítségére van szorulva a főváros. Rákosrendezőre költenek, a lerobbanó buszok pótlására viszont nincs pénz

– utalt Szentkirályi Alexandra a fővárosi buszállományt érintő kormányhivatali vizsgálatra.

Elmondta, olyan „emberléptékű fejlesztésekre” van szüksége Budapestnek, amelyek hozzájárulnak a budapestiek életminőségének javulásához. Ilyen például az Egészséges utcák projekt, amelyben 25 milliárd forint támogatást kapnak a kerületek kerékpársávok kialakítására, járda- és parkfelújításra, zöldítésre.

Ha a főpolgármester csak negyedolyan jól vezetné a várost, valamint az ő koalíciós partnerei negyedannyit tennének a gyakorlatban ezért a városért, mint amennyit azzal foglalkoznak, hogy Facebook-posztokat írogatnak és jópofa videókat vesznek föl, akkor Budapest sokkal jobb hely lehetne

– vélekedett Szentkirályi Alexandra.

A műsort itt tekintheti meg: 

