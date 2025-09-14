Lázár János: egyedül a legerősebb képes a megújulásra (videó)

„Az elmúlt 15 évben több volt a jó mint a rossz, de természetesen hoztunk néhány hibás döntést. Elfelejtettük, hogy nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni. Áruló focifeleségek, dubajozó hülye gyerekek, luxizó kullancsok, és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket” – jelentette ki a Harcosok Klubja edzőtáborának első napján a közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János.

Lázár János építési- és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja edzőtáborában Sátorlajaújhelyen

Forrás: Lázár János Facebook-oldala

Az építési- és közlekedési miniszter beszélt arról is, hogy szerinte

a legerősebb képes a megújulásra, és a legerősebb képes az önreflexióra, az innovációra, és a változásra.

Tanuljátok meg, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb

– idézte a miniszter szavait a beszédrészletet szemléző cikkében a Magyar Nemzet.