Elhallgattatná a választókat

2 órája

Magyar Péter a Nemzeti konzultáció meghiúsításán dolgozik

Címkék#Magyar Péter#nemzeti konzultáció#Orbán Viktor

Magyar Péter minden eszközt igyekszik megragadni, hogy a magyarok ne fejezhessék ki véleményüket a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra került adóemelési tervével kapcsolatban.

MW
Magyar Péter a Nemzeti konzultáció meghiúsításán dolgozik

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Magyar Péter a nemzeti konzultációt közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezte a közteherviselésről szóló konzultációt, és bejelentette, hogy feljelenti a miniszterelnököt – írja a Magyar Nemzet. 

„A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintünk a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval” – erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradónak. 

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét. 

Mint ismert, a kiszivárgott információk szerint korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A teljes cikket itt olvashatja el.

