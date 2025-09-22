szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titkolózás

2 órája

Magyar Péterék elrejtenék a bizonyítékokat, amelyek lebuktatnák a Tisza Pártot

Címkék#Tisza Párt#Surányi György#Magyar Péter

A Tisza Pártnál igyekeznek titkolózni, de az igazság előbb-utóbb mindig eljut a magyarokhoz, és ezt nem tudják megállítani.

MW

Rejtélyes kezek eltüntették Magyar Péter tanácsadójának, Surányi Györgynek a Tisza-adót leleplező szavait. A Rákosmenti Tisza-sziget fórumán tartott előadásában Surányi elárulta, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, és azt is, hogy a Magyar Péter által többször beígért áfacsökkentést sem tartja megvalósíthatónak.

Forrás: Képernyőkép

Azt, hogy mindez igaz, az is bizonyítja, hogy a Tisza-tanácsadó előadása mostanra eltűnt a YouTube videómegosztóról – írta az Ellenpont alapján a Magyar Nemzet.

Azonban akármennyire is igyekszik Magyar Péter és a Tisza Párt eltüntetni az igazságot a magyarok elől, szokás szerint megint elfelejtettek valamit: nevezetesen, hogy az internet nem felejt.

Bár a videómegosztóról ők eltüntethetik az eredeti videót, a másolatok továbbra is elérhetők maradnak, így nem tudják meggátolni az igazság terjedését.

 

Véget vetnének a rezsicsökkentésnek

Surányi György a rezsicsökkentés egyértelmű eltörlése mellett érvelt a fórumon. Az előadásból kiderül az is, hogy Tarr Zoltánhoz hasonlóan titkolná ezt a szándékot, „nem ezzel kezdené”, de kormányra kerülve 

„lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.

 

Eltörölnék az édesanyák adómentességét is

Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon kifejtette, hogy az anyák adómentessége rontja az exportot, és 

egy új kormánynak „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

 

Nem lenne áfacsökkentés sem

Magyar Péter embere az előadás további részében kifejtette, hogy akkor lehet áfát csökkenteni, ha bevezetik a többkulcsos jövedelemadót. Így Gyurcsány Ferenc jegybankelnökének elszólása szintén a Dálnoki Áron és Tarr Zoltán által elmondott jövedelemadó-emelésnek ágyaz meg.

Magyar Péter ígérgetése azonban azzal kapja meg a kegyelemdöfést, hogy Surányi elmondja a fórumon:

ha megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu