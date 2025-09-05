A Magyar Pétert támogató Márki-Zay Péter legazemberezte a Fidesz szavazóit

Most nem miniszterelnök-jelöltként, de változatlan lendülettel bírálta a magyar embereket Márki-Zay Péter – hívja fel a figyelmet a Mandiner.

Márki-Zay Péter és Magyar Péter

A portál kiszúrta, hogy Márki-Zay, a baloldal 2022-es csúcsjelöltje az újabb kétharmados kormánypárti győzelem fényében elismerte a Klikk TV műsorában, hogy nem kellett volna minősíteni a szavazókat az előző országgyűlési választók előtt, ám ezúttal sem fogta vissza magát.

a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el

– idézte a portál a polgármester szavait.