Gyász

1 órája

Meghalt Kásler Miklós

A volt miniszter 75 éves volt.

Meghalt Kásler Miklós

75 éves korában elhunyt Kásler Miklós, aki korábban az emberi erőforrások minisztere volt - írta a Magyar Nemzet.

. A Belügyminisztérium közleménye szerint Kásler Miklós hosszan tartó betegség után hunyt el.

Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés 

– fogalmazott a tárca. Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója volt. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, 1974-ben, azután sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti, majd onkológiai szakvizsgát tett. 1969-től a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetben dolgozott demonstrátorként. 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvos, 1978-tól tanársegéd volt. 1981-től az Országos Onkológiai Intézetben alorvosként, 1984-től adjunktusként, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosaként dolgozott. 1992-ben nevezték ki főigazgató főorvosnak. A daganatos betegek heterogén ellátásának összefogására 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot.

1994-től egyetemi tanár volt a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen, 1998 után pedig négy egyetemen is tanszékvezetőként dolgozott. Tudományos tevékenysége során 16 szakkönyvet, 7 könyvet, 76 könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt írt, hazai és nemzetközi kongresszusok százain tartott előadást.

Onkológusi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzeti történelmi, történelemfilozófiai sorskérdések iránt, és számos szakértővel folytatott e témákban mélyreható beszélgetéseket. Több szakmai és állami kitüntetés mellett 2015-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal.

Sárvár díszpolgára 

Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvári díszpolgára címét. A miniszter ezer szálon kötődött Sárvárhoz.

Tiszta szívből csak azt tudom kívánni az újabb generációknak, hogy tudják elválasztani a jót a rossztól és próbáljanak meg emberhez méltó életet élni

– mondta az átadó ünnepségen Kásler Miklós, amelyre a Vaol vármegyei portál emlékeztetett. 

 A Széchenyi-díjas magyar onkológus haláláról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán.

Lezsák Sándor is a közösségi oldalán búcsúzott.

A teljes cikkért kattintson ide. 

