Megijedtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai ügyben

Véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá – írja a Magyar Nemzet.

Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)

Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

A Szőlő utcai javítóintézetben történteket Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió műsorában tisztázta: van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A

Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

A miniszterelnök aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.

Kocsis Máté a Harcosok órájában arról beszélt, hogy az ügy egy államellenes szervezkedés, amit a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie.

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni

– véleményezte.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint a balliberális portálok pontosan tudták, az elmúlt két hétben, hogy mit csinálnak. „Külföldről fizetett zsoldosként ők is részei annak a hálózatnak, amelyik két hét alatt példátlanul mocskos kampányt épített fel.

Kiskorú áldozatokról, pedofilokról, aberrált politikusokról, egy velejéig romlott kormányról írtak, miközben tisztában voltak vele, hogy ebből semmi sem igaz.

Mindezt azzal a céllal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlöletet keltsenek, végül pedig utcára vigyék az embereket, hogy erőszakos kormányváltást próbáljanak kikényszeríteni” – hívta fel a figyelmet Németh.